Помилованная президентом РФ Оксана Севастиди вышла на свободу

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Жительница Сочи Оксана Севастиди, осужденная на семь лет по делу о госизмене за отправленное в Грузию sms и помилованная президентом России, вышла на свободу, сообщил «Интерфаксу» ее адвокат Евгений Смирнов в воскресенье.

«Оксана только что вышла из СИЗО. Сейчас мы решим, куда отправимся», — сказал он.

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди.

Адвокат осужденной Евгений Смирнов заявил тогда, что намерен добиваться полной отмены приговора.