Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
Как обустроить балкон: 5 идей
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
СМИ: Шурыгина назвала своё изнасилование "счастливым случаем"
Из-за Литвиновой уволен сотрудник Первого канала
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Наступление на Мосул
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10:33 (мск), источник: Интерфакс

Помилованная президентом РФ Оксана Севастиди вышла на свободу

Как ожидается, она будет добиваться полной отмены приговора.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Жительница Сочи Оксана Севастиди, осужденная на семь лет по делу о госизмене за отправленное в Грузию sms и помилованная президентом России, вышла на свободу, сообщил «Интерфаксу» ее адвокат Евгений Смирнов в воскресенье.

Читайте также
Путин помиловал осужденную за госизмену Оксану Севастиди

«Оксана только что вышла из СИЗО. Сейчас мы решим, куда отправимся», — сказал он.

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди.

Адвокат осужденной Евгений Смирнов заявил тогда, что намерен добиваться полной отмены приговора.

Краснодарский краевой суд 3 марта 2016 года признал Севастиди виновной в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приговорил к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, она направила sms-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазии.

Путин на пресс-конференции 23 декабря 2016 года высказал мнение, что приговор жесткий, и в деле Севастиди необходимо разобраться

«На мой взгляд, действительно, это достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не знаю деталей. Но если она что-то написала в своих sms-сообщениях, она же написала то, что видела, это все видели, а значит, это не представляло из себя никакой тайны большой», — сказал Путин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из закона о единой российской нации убрали слова о единой нации
Власти Нидерландов вышлют турецкого министра из страны
СМИ узнали о возможных виновниках утечки данных ЦРУ
Полиция восстановила порядок в Батуми после столкновений
Проникший в Белый дом мужчина назвал себя «другом президента»
Власти Саудовской Аравии выдворят из страны 5 миллионов человек
СМИ: Криштиану Роналду в ближайшее время станет отцом близнецов
Спорт
«Спартак» сыграет с «Анжи» с Промесом, но без Луиса Адриано Три матча в Перми, Москве и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 19-м туре чемпионата России по футболу
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь