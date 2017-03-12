Помилованная президентом РФ Оксана Севастиди вышла на свободу
Как ожидается, она будет добиваться полной отмены приговора.
Как ожидается, она будет добиваться полной отмены приговора.
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Жительница Сочи Оксана Севастиди, осужденная на семь лет по делу о госизмене за отправленное в Грузию sms и помилованная президентом России, вышла на свободу, сообщил «Интерфаксу» ее адвокат Евгений Смирнов в воскресенье.
«Оксана только что вышла из СИЗО. Сейчас мы решим, куда отправимся», — сказал он.
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди.
Адвокат осужденной Евгений Смирнов заявил тогда, что намерен добиваться полной отмены приговора.
Краснодарский краевой суд 3 марта 2016 года признал Севастиди виновной в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приговорил к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, она направила
«На мой взгляд, действительно, это достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не знаю деталей. Но если она