Ясная и теплая погода сменится пасмурной во второй половине предстоящей недели в Иркутске

Пасмурная погода наступит в областном центре в середине рабочей недели. Температура днем составит −3…−4°C. Первая половина недели будет теплой и ясной. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 13 марта, в Иркутске днем ясно. Температура утром -5°C. Днем до +5°C. Ветер южный 1−2 м/с.

Во вторник, 14 мара, в столице Приангарья ясно. Днем +6°C, вечером -1°C. Штиль.

В среду, 15 марта, в областном центре ясно. Утром столбик термометра опустится до -4°C, ветер южный 1−3 м/с. Днем до +6°C.

В четверг, 16 марта, в Иркутске пасмурно. Днем 0 °C, ветер северо-западный 3−5 м/с. Температура вечером -4°C.