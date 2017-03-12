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13:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ясная и теплая погода сменится пасмурной во второй половине предстоящей недели в Иркутске

Колебания температур составят от +6°C до -9°C.

Пасмурная погода наступит в областном центре в середине рабочей недели. Температура днем составит −3…−4°C. Первая половина недели будет теплой и ясной. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 13 марта, в Иркутске днем ясно. Температура утром -5°C. Днем до +5°C. Ветер южный 1−2 м/с.

Во вторник, 14 мара, в столице Приангарья ясно. Днем +6°C, вечером -1°C. Штиль.

В среду, 15 марта, в областном центре ясно. Утром столбик термометра опустится до -4°C, ветер южный 1−3 м/с. Днем до +6°C.

В четверг, 16 марта, в Иркутске пасмурно. Днем 0 °C, ветер северо-западный 3−5 м/с. Температура вечером -4°C.

В пятницу, 17 марта, в столице Приангарья пасмурно, снег. Днем столбик термометра опустится до -3°C, ветер северо-западный 3−4 м/с. Вечером -9°C.

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