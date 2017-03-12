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15:26 (мск), источник: Фонтанка

Елизавета Боярская прочитала детям книгу

Актриса Елизавета Боярская порадовала детей чтением новой книги. Встреча с юными зрителями прошла в рамках проекта «Книжный театр».

Источник: РИА "Новости"

«Книжный театр» призван расширить привычное представление о чтении. Основная задача этого театра — развивать культуру семейного чтения, которое сближает детей и родителей. Талантливые актеры читают вслух детям и взрослым, показывая, что чтение — это удивительное, увлекательное занятие.

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Лиза Боярская регулярно принимает участие в различных благотворительных акциях, и «Книжный театр» не стал исключением — актриса уже не в первый раз участвует в этом культурном и благотворительном проекте.

«Совместное чтение с детьми очень сближает, дает возможность взрослым посмотреть на давно известные и понятные им вещи еще раз глазами детей. А детям — почувствовать себя важной частью огромного мироздания. Порой даже простые истории, прочитанные вместе с детьми, привносят много нового и удивительного в нашу повседневную жизнь», — говорит актриса.

По словам Елизаветы Боярской, «Книжный театр» — это еще одна возможность показать деткам и их родителям, что совместное чтение может быть увлекательным и разнообразным, оно помогает быть ближе друг к другу, ведь не всегда есть время и силы, чтобы сесть и поговорить с ребенком на важные темы.

В этот раз маленькие зрители услышали историю «Старушка, которая давала имена», повествующую о потерях и их принятии, о дружбе и страхе привязанности, который был побежден.

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