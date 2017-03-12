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13:28 (мск), источник: ТАСС

США и Канада перешли на летнее время

Разница во времени между Москвой и городами Восточного побережья США, а также Оттавой составляет теперь семь часов.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Соединенные Штаты и Канада в воскресенье перешли с зимнего на летнее время c целью экономии энергии на освещение. Стрелки часов в 02:00 по местному времени (10:00 мск) перевели на один час вперед.

Разница во времени между Москвой и городами Восточного побережья США, где, в частности, расположены Нью-Йорк и Вашингтон, а также с Оттавой уменьшилась таким образом с восьми до семи часов.

Переход на летнее время в США

Перевод времени не является обязательным для всех американских штатов, владений и территорий.

Так, не осуществляют его Аризона, Гавайи, свободно присоединившееся государство Пуэрто-Рико, американские Виргинские острова, Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа
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С предложением рационально использовать светлое время суток выступил в 1784 году один из авторов Декларации независимости США — Бенджамин Франклин. Будучи послом во Франции он подготовил документ, в котором рекомендовал согражданам в весенне-летний период открывать и закрывать магазины раньше, чтобы дать возможность сэкономить на освещении.

Летнее время было впервые введено в США в 1918 году распоряжением президента Вудро Вильсона. Однако год спустя законодатели высказались против перехода. И лишь в 1966 году в стране был принят соответствующий закон. Согласно одобренной позже поправке, любой штат или территория могли выйти из-под его действия.

В соответствии с решением Конгресса США 2007 года, переход на зимнее время проводится в первое воскресенье ноября, а на летнее — во второе воскресенье марта.

Перевод стрелок в Канаде

Жители Канады также переводят стрелки часов, так как это позволяет экономить топливно-энергетические ресурсы.

На зимнее или «стандартное» время канадцы перейдут теперь только 5 ноября 2017 года
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Традиционно, время не меняется на большей части провинции Саскачеван, в отдельных районах франкоязычной провинции Квебек, в нескольких городах провинций Онтарио и Британская Колумбия, а также на арктическом острове Саутгемптон, который относится к северной территории Нунавут. Во всех этих регионах население постоянно живет по зимнему времени.

Впервые переход на летнее время в Канаде был проведен в 1908 году в городе Тандер-Бэй (провинция Онтарио), а первая массовая «экономия дневного времени» зафиксирована в Канаде в 1916 году, когда эту идею подхватили жители различных городов в провинциях Онтарио, Манитоба, Новая Шотландия и Квебек. Кроме того, в тот же год на летнее время перешли в Сент-Джонсе на острове Ньюфаундленд. В настоящее время этот город является столицей провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, которая вошла в состав Канады лишь в 1949 году.

Почти все регионы Канады стали переводить часы для сохранения продолжительности светового дня лишь к концу 1960-х годов.

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