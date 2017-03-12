США и Канада перешли на летнее время
Разница во времени между Москвой и городами Восточного побережья США, а также Оттавой составляет теперь семь часов.
Разница во времени между Москвой и городами Восточного побережья США, а также Оттавой составляет теперь семь часов.
Разница во времени между Москвой и городами Восточного побережья США, где, в частности, расположены
Переход на летнее время в США
Перевод времени не является обязательным для всех американских штатов, владений и территорий.
С предложением рационально использовать светлое время суток выступил в 1784 году один из авторов Декларации независимости США — Бенджамин Франклин. Будучи послом во Франции он подготовил документ, в котором рекомендовал согражданам в
Летнее время было впервые введено в США в 1918 году распоряжением президента Вудро Вильсона. Однако год спустя законодатели высказались против перехода. И лишь в 1966 году в стране был принят соответствующий закон. Согласно одобренной позже поправке, любой штат или территория могли выйти
В соответствии с решением Конгресса США 2007 года, переход на зимнее время проводится в первое воскресенье ноября, а на летнее — во второе воскресенье марта.
Перевод стрелок в Канаде
Жители Канады также переводят стрелки часов, так как это позволяет экономить
Традиционно, время не меняется на большей части провинции Саскачеван, в отдельных районах франкоязычной провинции Квебек, в нескольких городах провинций Онтарио и Британская Колумбия, а также на арктическом острове Саутгемптон, который относится к северной территории Нунавут. Во всех этих регионах население постоянно живет по зимнему времени.
Впервые переход на летнее время в Канаде был проведен в 1908 году в городе
Почти все регионы Канады стали переводить часы для сохранения продолжительности светового дня лишь к концу 1960-х годов.