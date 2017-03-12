США и Канада перешли на летнее время

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НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Соединенные Штаты и Канада в воскресенье перешли с зимнего на летнее время c целью экономии энергии на освещение. Стрелки часов в 02:00 по местному времени (10:00 мск) перевели на один час вперед. Разница во времени между Москвой и городами Восточного побережья США, где, в частности, расположены Нью-Йорк и Вашингтон, а также с Оттавой уменьшилась таким образом с восьми до семи часов. Переход на летнее время в США Перевод времени не является обязательным для всех американских штатов, владений и территорий.

Так, не осуществляют его Аризона, Гавайи, свободно присоединившееся государство Пуэрто-Рико, американские Виргинские острова, Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа

С предложением рационально использовать светлое время суток выступил в 1784 году один из авторов Декларации независимости США — Бенджамин Франклин. Будучи послом во Франции он подготовил документ, в котором рекомендовал согражданам в весенне-летний период открывать и закрывать магазины раньше, чтобы дать возможность сэкономить на освещении. Летнее время было впервые введено в США в 1918 году распоряжением президента Вудро Вильсона. Однако год спустя законодатели высказались против перехода. И лишь в 1966 году в стране был принят соответствующий закон. Согласно одобренной позже поправке, любой штат или территория могли выйти из-под его действия. В соответствии с решением Конгресса США 2007 года, переход на зимнее время проводится в первое воскресенье ноября, а на летнее — во второе воскресенье марта. Перевод стрелок в Канаде Жители Канады также переводят стрелки часов, так как это позволяет экономить топливно-энергетические ресурсы.

На зимнее или «стандартное» время канадцы перейдут теперь только 5 ноября 2017 года

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