Суд отказал арт-директору «Хромой лошади» в смягчении наказания
Олег Феткулов просил заменить лишение свободы на ограничение.
Олег Феткулов просил заменить лишение свободы на ограничение.
Бывший
В таком случае он жил бы дома, но не смог бы выезжать за пределы города. Также в отношении него действовал бы коммендантский час. Однако суд решил оставить прежнее наказание в силе.
Напомним, в 2013 году Олега Феткулова приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Год назад он подал ходатайство о переводе его в