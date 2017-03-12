Суд отказал арт-директору «Хромой лошади» в смягчении наказания

Бывший арт-директор клуба «Хромая лошадь» Олег Феткулов попросил заменить его наказание с лишения свободы на ограничение, сообщает «Ъ».

В таком случае он жил бы дома, но не смог бы выезжать за пределы города. Также в отношении него действовал бы коммендантский час. Однако суд решил оставить прежнее наказание в силе.