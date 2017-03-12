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11:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

Суд отказал арт-директору «Хромой лошади» в смягчении наказания

Олег Феткулов просил заменить лишение свободы на ограничение.

Бывший арт-директор клуба «Хромая лошадь» Олег Феткулов попросил заменить его наказание с лишения свободы на ограничение, сообщает «Ъ».

В таком случае он жил бы дома, но не смог бы выезжать за пределы города. Также в отношении него действовал бы коммендантский час. Однако суд решил оставить прежнее наказание в силе.

Напомним, в 2013 году Олега Феткулова приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Год назад он подал ходатайство о переводе его в колонию-поселение, тогда суд встал на сторону осуждённого.

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