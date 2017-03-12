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11:08 (мск), источник: Sputnik.by

ГПК: компьютеры на литовской стороне «Каменного Лога» починили

Несмотря на технические сложности, обстановка с пропуском автомобилей существенно не осложнилась: в «Каменном Логе» утром воскресенья выезда ждали 60 фур, в обратном направлении — только десять.

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Информационные системы на литовской стороне международного пункта пропуска «Каменный Лог — Мядининкай» восстановлены, сообщили Sputnik в воскресенье в Государственном пограничном комитете.

Ранее ГПК предупредил белорусских автомобилистов, что из-за проблем с компьютерами в «Мядининкай» движение автотранспорта в пункте пропуска может быть затруднено.

«Функционирование компьютерных информационных систем в литовской части ПП “Каменный Лог — Мядининкай” восстановлено в полном объеме», — сказали в ГПК.

По оперативной информации комитета, несмотря на технические сложности, обстановка с пропуском автомобилей существенно не осложнилась: в «Каменном Логе» по состоянию на утро воскресенья 12 марта выезда в Литву ждали 60 большегрузов, в обратном направлении — только десять.

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