ГПК: компьютеры на литовской стороне «Каменного Лога» починили

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Информационные системы на литовской стороне международного пункта пропуска «Каменный Лог — Мядининкай» восстановлены, сообщили Sputnik в воскресенье в Государственном пограничном комитете.

Ранее ГПК предупредил белорусских автомобилистов, что из-за проблем с компьютерами в «Мядининкай» движение автотранспорта в пункте пропуска может быть затруднено.

«Функционирование компьютерных информационных систем в литовской части ПП “Каменный Лог — Мядининкай” восстановлено в полном объеме», — сказали в ГПК.

По оперативной информации комитета, несмотря на технические сложности, обстановка с пропуском автомобилей существенно не осложнилась: в «Каменном Логе» по состоянию на утро воскресенья 12 марта выезда в Литву ждали 60 большегрузов, в обратном направлении — только десять.