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12:13 (мск), источник: Мослента

Солнце и до 8 градусов тепла обещали синоптики в Москве на 12 марта

Погода в воскресенье, 12 марта, будет теплой и солнечной. Воздух в Москве и Подмосковье прогреется до плюс восьми градусов, сообщает портал «Метеоновости».

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, теплая и сухая погода — результат влияния антициклона. Осадков синоптики не ожидают, юго-восточный ветер будет слабым, около 3−8 метров в секунду.

Атмосферное давление вырастет к середине дня и составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Согласно прогнозу центра погоды «Фобос», к ночи возможно похолодание до легкого минуса. По мнению синоптиков метеоцентра, теплая и сухая погода продержится еще весь понедельник, 13 марта, затем москвичей ждет похолодание на 2−3 градуса и облачность.

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