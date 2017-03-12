Солнце и до 8 градусов тепла обещали синоптики в Москве на 12 марта

Как отмечается в сообщении, теплая и сухая погода — результат влияния антициклона. Осадков синоптики не ожидают, юго-восточный ветер будет слабым, около 3−8 метров в секунду.

Атмосферное давление вырастет к середине дня и составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.