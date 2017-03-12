Солнце и до 8 градусов тепла обещали синоптики в Москве на 12 марта
Погода в воскресенье, 12 марта, будет теплой и солнечной. Воздух в Москве и Подмосковье прогреется до плюс восьми градусов, сообщает портал «Метеоновости».
Погода в воскресенье, 12 марта, будет теплой и солнечной. Воздух в Москве и Подмосковье прогреется до плюс восьми градусов, сообщает портал «Метеоновости».
Как отмечается в сообщении, теплая и сухая погода — результат влияния антициклона. Осадков синоптики не ожидают,
Атмосферное давление вырастет к середине дня и составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
Согласно прогнозу центра погоды «Фобос», к ночи возможно похолодание до легкого минуса. По мнению синоптиков метеоцентра, теплая и сухая погода продержится еще весь понедельник, 13 марта, затем москвичей ждет похолодание на 2−3 градуса и облачность.