С 13 марта челябинцы могут бесплатно вакцинировать домашних животных от бешенства

В понедельник, 13 марта, в Челябинске стартует месячник по профилактике бешенства — горожане могут бесплатно вакцинировать домашних животных от опасной инфекции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Владельцам собак и кошек предоставлена возможность бесплатно вакцинировать своего питомца в период месячника по профилактике бешенства, который проводится с 13 марта по 9 апреля. Кроме того, в рамках профилактического осмотра также бесплатно будет осуществляться диагностика гельминтозов и дерматофитозов», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в Челябинске за два месяца 2017 года от укусов животных пострадали 423 человека, в 66% случаев травмы были нанесены домашними питомцами.

«Ситуация с бешенством в Челябинской области продолжает оставаться напряженной: за январь-февраль зарегистрировано четыре случая заболевания среди животных. В 2016−17 годах от нападения инфицированных животных пострадали 48 человек, из них 58% подверглись агрессии со стороны домашних питомцев, которые не были привиты», — уточнили в Роспотребнадзоре, добавив, что в южноуральской столице в прошлом году отмечен один случай бешенства у безнадзорной кошки в Калининском районе, контактировавшая с ней горожанка была вынуждена пройти курс лечения.

Бешенство — опасное смертельное заболевание. Если вы подверглись нападению животного, немедленно обратитесь в травмпункт. Вопрос о необходимости проведения курса вакцинации решается только врачом, говорится в сообщении Роспотребнадзора.