С 13 марта челябинцы могут бесплатно вакцинировать домашних животных от бешенства
В городе за два месяца текущего года от укусов животных пострадали 423 человека.
В городе за два месяца текущего года от укусов животных пострадали 423 человека.
В понедельник, 13 марта, в Челябинске стартует месячник по профилактике бешенства — горожане могут бесплатно вакцинировать домашних животных от опасной инфекции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Владельцам собак и кошек предоставлена возможность бесплатно вакцинировать своего питомца в период месячника по профилактике бешенства, который проводится с 13 марта по 9 апреля. Кроме того, в рамках профилактического осмотра также бесплатно будет осуществляться диагностика гельминтозов и дерматофитозов», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в Челябинске за два месяца 2017 года от укусов животных пострадали 423 человека, в 66% случаев травмы были нанесены домашними питомцами.
«Ситуация с бешенством в Челябинской области продолжает оставаться напряженной: за
Бешенство — опасное смертельное заболевание. Если вы подверглись нападению животного, немедленно обратитесь в травмпункт. Вопрос о необходимости проведения курса вакцинации решается только врачом, говорится в сообщении Роспотребнадзора.