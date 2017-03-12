Рисунки с аукционами рабов вызвали скандал в американской школе

Учащиеся в возрасте от 10 до 11 лет должны были изобразить аукционы, на которых продавали рабов. Дети сопроводили их надписями: «доступные рабы», «качественная домработница» и так далее.

Отмечается, что некоторые из посетивших школу родителей выступили с жалобой, увидев рисунки на стенах учебного заведения, и получили извинения от руководителя школы.

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Недовольные мамы и папы не поняли, каким образом подобное задание может обучить детей истории. «Это часть американской истории. Такое на самом деле происходило. По-моему, правильно, чтобы они знали об этом», — сказала сотрудница школы Андреа Эспиноза (Andrea Espinoza).

В декабре 2016 года стало известно, что в США учитель получил письменный выговор за то, что попросил школьников решить математическую задачу о рассылке интимных фото по СМС. 14-летняя школьница сфотографировала на мобильный телефон задание по алгебре и показала его родителям. Они возмутились и пожаловались руководству школы.

Рабство в США отменено в 1865 году.