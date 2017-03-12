Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
В США растет мода на пересадку собственного жира
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Александр Овечкин впервые станет отцом
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Кортункова сбросила 60 кг и показала фигуру: фанаты восхищены
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: Дмитрий Маликов тяжело переживает кризис
47-летняя Буланова показала взрослого сына - СМИ
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
14События недели в фотографиях
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
11:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Рисунки с аукционами рабов вызвали скандал в американской школе

В одной из начальных школ американского штата Нью-Джерси произошел скандал после того, как дети в качестве задания нарисовали плакаты с изображением рабов. Об этом сообщает BBC News.

Учащиеся в возрасте от 10 до 11 лет должны были изобразить аукционы, на которых продавали рабов. Дети сопроводили их надписями: «доступные рабы», «качественная домработница» и так далее.

Отмечается, что некоторые из посетивших школу родителей выступили с жалобой, увидев рисунки на стенах учебного заведения, и получили извинения от руководителя школы.

Читайте также
В США отменили закон Обамы о туалетах для трансгендеров в школах

Недовольные мамы и папы не поняли, каким образом подобное задание может обучить детей истории. «Это часть американской истории. Такое на самом деле происходило. По-моему, правильно, чтобы они знали об этом», — сказала сотрудница школы Андреа Эспиноза (Andrea Espinoza).

В декабре 2016 года стало известно, что в США учитель получил письменный выговор за то, что попросил школьников решить математическую задачу о рассылке интимных фото по СМС. 14-летняя школьница сфотографировала на мобильный телефон задание по алгебре и показала его родителям. Они возмутились и пожаловались руководству школы.

Рабство в США отменено в 1865 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шурыгина назвала свое изнасилование «счастливым случаем»
Власти Нидерландов вышлют турецкого министра из страны
СМИ узнали о возможных виновниках утечки данных ЦРУ
Помилованная президентом РФ Оксана Севастиди вышла на свободу
Полиция восстановила порядок в Батуми после столкновений
Проникший в Белый дом мужчина назвал себя «другом президента»
Власти Саудовской Аравии выдворят из страны 5 миллионов человек
СМИ: Криштиану Роналду в ближайшее время станет отцом близнецов
Спорт
КХЛ: ЦСКА раскусит Мурыгина, а СКА не справится со злым «Динамо» В Ярославле ЦСКА одержит крайне важную для себя победу, а "Динамо" учтёт свои ошибки во втором матче и одолеет СКА - в превью КХЛ
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь