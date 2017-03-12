В Воронеже в ближайшую рабочую неделю днем воздух прогреется до 8 градусов тепла

В Воронеже горожан солнце радует своим присутствием на протяжении нескольких последних дней. Благодаря его уже теплым лучам на улицах активнее тает лед и снег.

В ближайшие пять дней в столице Черноземья также будет без осадков, синоптики прогнозируют переменную облачность. Исключением станет лишь четверг — в этот день может пройти пусть и небольшой, но дождь. Так что не забудьте прихватить с собой зонтики.

В понедельник, 13 марта, и во вторник, 14 марта, погода в Воронеже будет одинаковая. В ночное время столбики термометров покажут около 0 градусов, а днем — 7 со знаком «плюс».

В среду, 15 марта, и четверг, 16 марта, в вечернее время станет немного теплее. Воздух ночью будет прогреваться до 2 градусов тепла. А днем и вовсе потеплеет до 8 градусов.

В пятницу, 17 марта, в столице Черноземья ночью станет еще теплее — плюс 3 градуса. В дневное же время на улице прогнозируют 7 градусов со знаком «плюс».

Кстати, среднесуточная температура для 12 марта составляет минус 3,7 градуса. Максимум — 13,7 градусов тепла — наблюдали в 2002 году. Минимум был в 1985-м — тогда столбики термометров опустились ниже 20 градусов мороза.