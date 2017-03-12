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11:12 (мск), источник: Sputnik.by

Фотофакт: в Витебске бесплатно раздают цветы, не проданные к 8 Марта

Фото с бесплатными тюльпанами разместили в социальных сетях жители областного центра.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Не реализованные к Международному женскому дню тюльпаны бесплатно предлагают забрать жителям Витебска — емкости с цветами выставили прямо на улицу.

Сообщается, что тюльпаны, которые не продали торговцы к 8 Марта, жители города могут забрать на проспекте Фрунзе областного центра.

Сейчас, спустя три дня после праздника, цены на весенние цветы упали почти вдвое, тогда как утром 8 марта стоимость одного тюльпана у уличных торговцев достигала 2,5 рубля.

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