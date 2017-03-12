Ассоциация кинокритиков Казахстана: подмены конвертов не будет

«В качестве претендентов на “Выбор критиков” были рассмотрены 29 казахстанских фильмов, вышедших в прокат или показанных на фестивалях в прошлом году. Главными номинантами в этом году стали: “Лучший фильм — драма” и “Лучший фильм — комедия, боевик, экшн” — на “Выбор критиков” претендуют по четыре картины: “Чума в ауле Каратас”, “Раненый ангел”, “Свидетель дела № 6” и “Дорога к матери” за драму; “16 кыз”, “Тараз”, “Районы” и “Бизнес по-казахски” — за жанровое кино», — рассказала Sputnik Казахстан член Ассоциации Ольга Малышева.

Всего «Выбор критиков 2017» будет вручен по 13 номинациям. Ассоциация кинокритиков Казахстана была создана как независимое объединение ведущих экспертов в области кинокритики и киножурналистики в 2014 году на базе общественного фонда «Центр Центральноазиатской кинематографии». Членами Ассоциации являются Гульнара Абикеева, Карим Кадырбаев, Ольга Малышева, Дмитрий Мостовой, Тулеген Байтукенов, Олег Борецкий, Инна Смаилова, Александра Поршнева, Галия Байжанова, Гульажар Машрапова и Мади Мамбетов.