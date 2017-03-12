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13:15 (мск), источник: Sputnik.by

Организаторы «Марша нетунеядцев» в Орше: задержаны журналисты

В правоохранительных органах информацию о задержании сотрудников СМИ не подтверждают.

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Журналисты Дарья Гуштын и Сергей Гудилин задержаны в Орше (Витебская область), сообщили Sputnik организаторы несанкционированной акции против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

По словам организаторов, эта акция должна пройти в районном центре в воскресенье 12 марта. Журналисты, представляющие белорусские СМИ — информационное агентство БелаПАН и газету «Наша Ніва», прибыли для ее освещения.

Кроме того, как сообщает на своей странице в Facebook журналист ресурса «Народные новости Витебска» Сергей Серебро, он также был задержан на вокзале в Орше и ждет решения правоохранителей.

Организаторы уточнили, что журналисты были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на железнодорожном вокзале и доставлены в ближайшее отделение милиции. Их попросили предъявить документы, удостоверяющие личность.

В правоохранительных органах Sputnik информацию о задержании не подтвердили. Там уточнили, что возможно, журналисты и были доставлены в отделение милиции для выяснения их личностей, однако процессуально задержанием это не является.

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