Организаторы «Марша нетунеядцев» в Орше: задержаны журналисты

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Журналисты Дарья Гуштын и Сергей Гудилин задержаны в Орше (Витебская область), сообщили Sputnik организаторы несанкционированной акции против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

По словам организаторов, эта акция должна пройти в районном центре в воскресенье 12 марта. Журналисты, представляющие белорусские СМИ — информационное агентство БелаПАН и газету «Наша Ніва», прибыли для ее освещения.

Кроме того, как сообщает на своей странице в Facebook журналист ресурса «Народные новости Витебска» Сергей Серебро, он также был задержан на вокзале в Орше и ждет решения правоохранителей.