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12:33 (мск), источник: БЕЛТА

До 10 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 марта

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по западу пройдут небольшие осадки (в основном дождь). Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер ожидается северо-восточный, слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет 5−10 градусов тепла.

В связи с теплой погодой на реках и водоемах республики продолжается активное разрушение ледяного покрова. Выходить на лед нельзя, так как в ледяном покрове отмечаются промоины, местами лед потемнел и тает на месте, предупреждают синоптики.

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