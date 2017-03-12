До 10 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 марта

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по западу пройдут небольшие осадки (в основном дождь). Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер ожидается северо-восточный, слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет 5−10 градусов тепла.

В связи с теплой погодой на реках и водоемах республики продолжается активное разрушение ледяного покрова. Выходить на лед нельзя, так как в ледяном покрове отмечаются промоины, местами лед потемнел и тает на месте, предупреждают синоптики.