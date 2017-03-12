Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Кортункова сбросила 60 кг и показала фигуру: фанаты восхищены
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: Дмитрий Маликов тяжело переживает кризис
47-летняя Буланова показала взрослого сына - СМИ
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
16Неслабый пол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Автобус с кондиционером появился в Ростове-на-Дону

Автобус с кондиционером, автоматической системой пожаротушения и системой информирования начал курсировать по дорогам Ростова-на-Дону.

Сейчас он работает в тестовом режиме. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, автобус уникален не только комфортными условиями перевозки пассажиров, но и тем, что работает он на газомоторном топливе, благодаря чему эксплуатация автобуса будет обходиться в два раза дешевле обычных. Кроме того, такие автобусы будут меньше загрязнять окружающую среду. Важно также, что компримированный сжатый газ, на котором работает автобус, не взрывается при аварии.

Так же важной особенностью нового низкопольного автобуса является возможность наклона кузова в сторону дверей. Всего таких автобусов власти планируют закупить 50 штук, половина из которых будет закуплена уже в текущем 2017 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кисловодске ребенок умер, съев картофель фри
Премьер Турции заявил о «жестком» ответе на действия Нидерландов
СМИ: дипломаты США призвали оставить в покое Сергея Кисляка
Пак Кын Хе покинула президентский дворец
Власти Саудовской Аравии выдворят из страны 5 миллионов человек
Британский министр: Великобритания покинет ЕС в марте 2019 года
«Зенит» проиграл в Перми в матче чемпионата России
СМИ: Криштиану Роналду в ближайшее время станет отцом близнецов
Спорт
Луческу был прав? Как судья и «Амкар» остановили «Зенит» Тяжёлая погода, тяжёлое поле, спорное судейство. После этого матча будет много разговоров, но о футболе сказать почти нечего
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь