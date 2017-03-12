Автобус с кондиционером появился в Ростове-на-Дону
Автобус с кондиционером, автоматической системой пожаротушения и системой информирования начал курсировать по дорогам
Автобус с кондиционером, автоматической системой пожаротушения и системой информирования начал курсировать по дорогам
Сейчас он работает в тестовом режиме. Как рассказали в
Так же важной особенностью нового низкопольного автобуса является возможность наклона кузова в сторону дверей. Всего таких автобусов власти планируют закупить 50 штук, половина из которых будет закуплена уже в текущем 2017 году.