Автобус с кондиционером появился в Ростове-на-Дону

Сейчас он работает в тестовом режиме. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, автобус уникален не только комфортными условиями перевозки пассажиров, но и тем, что работает он на газомоторном топливе, благодаря чему эксплуатация автобуса будет обходиться в два раза дешевле обычных. Кроме того, такие автобусы будут меньше загрязнять окружающую среду. Важно также, что компримированный сжатый газ, на котором работает автобус, не взрывается при аварии.

Так же важной особенностью нового низкопольного автобуса является возможность наклона кузова в сторону дверей. Всего таких автобусов власти планируют закупить 50 штук, половина из которых будет закуплена уже в текущем 2017 году.