Интернет-пользователи разгадали тайну «кровоточащих» розеток в Воронеже
Необычный инцидент в квартире одного из домов на улице 9 Января шокировал не только воронежцев, но и жителей других регионов страны.
Необычный инцидент в квартире одного из домов на улице 9 Января шокировал не только воронежцев, но и жителей других регионов страны.
Как мы писали ранее, на днях жительница Воронежа, придя домой, увидела, что из розеток и щитка по стенам течет жидкость, внешне похожая на кровь. Найти ответ на вопрос о ее происхождении не смогли ни сантехники, ни электрики, ни спасатели, ни полицейские. Сотрудники Роспотребнадзора, прибывшие в необычную квартиру, исследовали воздух в помещении — он оказался безопасным. А вот делать экспертизу самой жидкости не стали, заявив журналистам, что на это нет полномочий.
Разгадать тайну «кровоточащих» розеток взялись
— Скоро у нее не только из розеток потечет, а весь полоток по краям красным станет, а потом еще долгий ремонт у соседей сверху… — написал
Другие комментаторы отметили, что такая жидкость является очень ядовитой. В случае попадания в организм человек может умереть, также опасен контакт с раствором без защитных перчаток и очков. При этом все предметы, которые впитали жидкостью, тоже становятся ядовитыми. Они подлежат немедленному уничтожению.