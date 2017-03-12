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13:47 (мск), источник: 36on.ru

Интернет-пользователи разгадали тайну «кровоточащих» розеток в Воронеже

Необычный инцидент в квартире одного из домов на улице 9 Января шокировал не только воронежцев, но и жителей других регионов страны. Интернет-пользователи попытались найти ответ о причинах случившегося самостоятельно.

Как мы писали ранее, на днях жительница Воронежа, придя домой, увидела, что из розеток и щитка по стенам течет жидкость, внешне похожая на кровь. Найти ответ на вопрос о ее происхождении не смогли ни сантехники, ни электрики, ни спасатели, ни полицейские. Сотрудники Роспотребнадзора, прибывшие в необычную квартиру, исследовали воздух в помещении — он оказался безопасным. А вот делать экспертизу самой жидкости не стали, заявив журналистам, что на это нет полномочий.

Разгадать тайну «кровоточащих» розеток взялись интернет-пользователи. Наряду с невероятными причинами — «домовой варил борщ», «у соседа разлилось вино», «в стенах замурован человек» — рассматривалась и вполне правдоподобная версия. Любители сайта «Пикабу» предположили, что жидкость — это теплоноситель для теплых полов.

— Скоро у нее не только из розеток потечет, а весь полоток по краям красным станет, а потом еще долгий ремонт у соседей сверху… — написал интернет-пользователь под ником Barbossu.

Другие комментаторы отметили, что такая жидкость является очень ядовитой. В случае попадания в организм человек может умереть, также опасен контакт с раствором без защитных перчаток и очков. При этом все предметы, которые впитали жидкостью, тоже становятся ядовитыми. Они подлежат немедленному уничтожению.

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Интернет-пользователи разгадали тайну «кровоточащих» розеток в Воронеже
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