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13:58 (мск), источник: Sputnik.by

Дрон-НЛО запустили над «Маршем нетунеядцев» в Бобруйске

Дрон, летающий над площадью, где проходит несанкционированная акция, вызвал веселье и возмущение в толпе, никто из собравшихся не знает, кому он принадлежит.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Квадрокоптер запустили над собравшимися горожанами и представителями оппозиции в Бобруйске (Минская область), где в воскресенье проходит несанкционированная акция против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Летающий над местом не разрешенного властями митинга аппарат вызвал сначала недоумение, потом веселье, а затем и возмущение среди митингующих. Участники акции строили предположения, кому он принадлежит, затем высказали версию, что таким образом правоохранительные органы ведут съемку акции, и стали возмущаться.

По различным неофициальным оценкам, на акции в центре Бобруйска присутствует 300−500 человек. Митингующие пришли с плакатами, на которых написаны критические замечания о декрете, а также требования его отменить. Среди собравшихся есть и представители белорусской оппозиции, они держат в руках бело-красно-белые флаги. У митингующих также есть громкоговорители, в которые они предлагают высказаться всем желающим.

Перед митингом представители правоохранительных органов предупредили собравшихся о том, что акция не санкционирована властями, а также о последствиях их действий в связи с этим.

Пока правоохранители не препятствуют участникам митинга высказывать свои мнения.

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