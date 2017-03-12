В Ялту на марафон приедут 1200 человек из десяти стран мира

Маршрут марафона, как и в прошлом году, стартует от памятника Максиму Горькому, в начале Приморского парка, через Ливадийский парк до «Ласточкиного гнезда» и обратно. Участники могут выбрать для себя три дистанции: 10, 21 и 42 км.

Как уточнили в министерстве, зарегистрироваться можно на сайте newrunners.ru или 1 апреля в Ялте (в случае, если к моменту закрытия электронной регистрации 28 марта не наберут необходимое количество участников).

Для допуска к забегу участникам необходимо получить специальную медицинскую справку.

Организаторы соревнования планируют со временем сделать марафон спортивным семейным праздником.