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18:15 (мск), источник: РИА Крым

В Ялту на марафон приедут 1200 человек из десяти стран мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости (Крым). 1200 человек из десяти стран мира станут участниками Всероссийского марафона «Ялта- 2017». Он пройдет 2 апреля, сообщает пресс-служба министерства спорта Республики.

Источник: РИА "Новости"

Маршрут марафона, как и в прошлом году, стартует от памятника Максиму Горькому, в начале Приморского парка, через Ливадийский парк до «Ласточкиного гнезда» и обратно. Участники могут выбрать для себя три дистанции: 10, 21 и 42 км.

Как уточнили в министерстве, зарегистрироваться можно на сайте newrunners.ru или 1 апреля в Ялте (в случае, если к моменту закрытия электронной регистрации 28 марта не наберут необходимое количество участников).

Для допуска к забегу участникам необходимо получить специальную медицинскую справку.

Организаторы соревнования планируют со временем сделать марафон спортивным семейным праздником.

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