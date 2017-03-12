Жителям Молдовы станет проще получить гражданство России

Как отмечено в пояснительной записке к этому законопроекту, предлагаемые поправки приведут российское законодательство в соответствии с поручением, данным в послании президента РФ Владимира Путина от 12 декабря 2012 года, в отношении носителей русского языка: «Поручаю разработать ускоренный порядок предоставления российского гражданства нашим соотечественникам, носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился и в Российской Империи и в Советском Союзе. Тем, кто хочет переехать на постоянное жительство в нашу страну и, соответственно, отказаться от своего сегодняшнего гражданства».

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Комитет Государственной думы России по делам национальностей поддержал инициативу по упрощению процедуры получения российского гражданства тем, кто родился в России, СССР или является потомком рожденных в Российской Империи. Автором законопроекта выступил первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Ознакомиться с текстом законопроекта можно на сайте Госдумы РФ.

В частности, законопроект уточняет определение «носитель русского языка», данное в законе «О гражданстве РФ». «Предложено дать право пройти собеседование на комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка не только тем, кто сам или его родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, как в ныне действующем законе, но и тем, кто родился или имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России», — отмечено в тексте пояснительной записки.

В тексте инициативы указано, что «предложенная поправка снимает ограничение нынешними границами РФ территории происхождения “носителя русского языка”, что позволит лицам, происходящим с исторических российских земель, которые в настоящее время несправедливо лишены самой возможности попасть на собеседование в комиссии по признанию “носителем русского языка”, претендовать на данный статус».

Что с видом на жительство?

Еще одна хорошая новость заключается в том, что претенденты на получение гражданства России смогут получить вид на жительство без документального подтверждения об отказе от гражданства другого государства.

«Настоящим законопроектом предлагаются поправки в федеральный закон “О правовом положении иностранных граждан в РФ”, которые дают право “носителям русского языка” на получение вида на жительство, как и другим иностранным гражданам, без заявления об отказе от иного гражданства, а также — устанавливают сроки действия вида на жительство и возможности его продления по общему для иностранцев порядку», — отмечено в законопроекте.

Документ был зарегистрирован и направлен председателю Госдумы РФ 30 декабря 2016 года. Законопроект должен быть рассмотрен другими думскими комитетами, а потом — поставлен на голосование в Госдуме.