Прокуратура Воронежской области нашла нарушения при перевозке школьников в автобусах

Прокуратура нашла нарушения законодательства в сфере перевозки детей в десяти районах Воронежской области. В транспорте отсутствовали аптечки, устройства ограничения скорости, исправные ремни безопасности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в пятницу, 10 марта. Укомплектованность автобусов, осуществляющих перевозку детей, и их техническое состояние не отвечали предъявляемым требованиям, отметили специалисты.

По данным ведомства, в образовательных учреждениях Борисоглебского, Нижнедевицкого и Семилукского районов не проводили ежемесячную сверку нарушений правил дорожного движения и участия транспорта в ДТП. В образовательных организациях Петропавловского, Кантемировского, Поворинского и Подгоренского районов не проводили обязательные предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей.

В Кантемировском, Новохоперском, Лискинском и Новоусманском районах, а также в Воронеже, специалисты не нашли необходимых документов для перевозки школьников.

Прокуроры потребовали устранить нарушения, виновных лиц привлекли к административной ответственности.

В феврале 2016 года прокуратура Левобережного района Воронежа нашла многочисленные нарушения при перевозке школьников в автобусах, принадлежащих ООО «Евролиния-2» и «Воронежскому пассажирскому автотранспортному предприятию № 3» (ВПАТП № 3). Детей перевозили стоя, в транспорте не работал спидометр, не было ремней безопасности. Прокурор внес представления главам «Евролинии-2» и «ВПАТП № 3» и образовательных учреждений с требованием немедленно устранить нарушения.