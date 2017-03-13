Прокуратура Воронежской области нашла нарушения при перевозке школьников в автобусах
В транспорте не было аптечек и исправных ремней безопасности.
В транспорте не было аптечек и исправных ремней безопасности.
Прокуратура нашла нарушения законодательства в сфере перевозки детей в десяти районах Воронежской области. В транспорте отсутствовали аптечки, устройства ограничения скорости, исправные ремни безопасности, сообщила
По данным ведомства, в образовательных учреждениях Борисоглебского, Нижнедевицкого и Семилукского районов не проводили ежемесячную сверку нарушений правил дорожного движения и участия транспорта в ДТП. В образовательных организациях Петропавловского, Кантемировского, Поворинского и Подгоренского районов не проводили обязательные предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей.
В Кантемировском, Новохоперском, Лискинском и Новоусманском районах, а также в Воронеже, специалисты не нашли необходимых документов для перевозки школьников.
Прокуроры потребовали устранить нарушения, виновных лиц привлекли к административной ответственности.
В феврале 2016 года прокуратура Левобережного района Воронежа нашла многочисленные нарушения при перевозке школьников в автобусах, принадлежащих ООО «Евролиния-2» и «Воронежскому пассажирскому автотранспортному предприятию № 3» (ВПАТП № 3). Детей перевозили стоя, в транспорте не работал спидометр, не было ремней безопасности. Прокурор внес представления главам «Евролинии-2» и «ВПАТП № 3» и образовательных учреждений с требованием немедленно устранить нарушения.