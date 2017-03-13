Под Воронежем высадились «диверсанты»

Разведчики изучат и освоят тактику устройства засад, оборудования наблюдательных постов и тайного минирования путей движения колонн условного противника. Также военным предстоит пройти курс выживания в дикой природе, сдать ряд специальных нормативов и преодолеть особую полосу препятствий — «тропу разведчика».

— Особое внимание будет уделено отработке действий разведчиков при подготовке соединений и воинских частей к формированию водных преград. В ходе сборов подразделения будут использовать современные средства наблюдения и беспилотники, — рассказали в штабе округа.

Завершатся маневры масштабными «спаррингами», на которых разведчики поочередно будут выступать в роли диверсионных групп условного противника и подразделений по их поиску и нейтрализации.

Сборы разведчиков проходят на восьми полигонах Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Нижегородской и Смоленской областей. В них задействованы более 200 единиц боевой и специальной техники.