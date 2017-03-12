«Марш нетунеядцев» в Бресте собрал 100 человек и прошел спокойно
Акция против налога на «тунеядцев» в областном центре закончилась без происшествий.
Акция против налога на «тунеядцев» в областном центре закончилась без происшествий.
БРЕСТ, 12 мар — Sputnik. Четвертый по счету «Марш нетунеядцев» в Бресте собрал на площади Ленина, по приблизительным оценкам, около ста человек.
На акции присутствовали председатель Брестской областной организации БСДП Игорь Масловский, а также супруга активиста Андрея Шарендо, которого арестовали на пять суток за участие во втором марше.
«Андрей не может присоединиться к акции, потому находится дома, а во дворе дежурит милиция», — сказала в мегафон Полина
После этого к участникам марша подошли представители милиции и предупредили, что акция не согласована с горисполкомом. «Мы пришли обменяться точками зрения. Где нарушения закона? Народ самоорганизовывается и собирается», — ответили правоохранителям протестующие.
После спора и негодования толпы сотрудники милиции ушли.
Брестчанин Виталий Казак пришел на площадь с предложениями для властей. Он развернул флаги города Бреста и предложил губернатору Анатолию Лису и мэру Александру Рогачуку посетить его микрорайон «Восток».
«Я планирую, чтобы чиновники выслушали меня. У меня обращения написаны. Покажу разруху в квартале, поговорим с ними о декрете. Я агитирую за порядок. Я хочу, чтобы мой сын жил в порядке, чтобы милиция нас охраняла, а чиновники нам служили. Никто же не собирается дестабилизировать обстановку», — выступил перед собравшимися Казак.
В 13:00 протестующие пошли маршем по улице Пушкинской, повернули на Советскую и дошли до проспекта Машерова. Полина
В прошлое воскресенье, 5 марта, во время протестов мэр Бреста встретился с протестующими. Почти тысяча участников марша в тот день прошла по городу в колонне во главе с анархистами.