Собаки манипулируют людьми ради выгоды, выяснили ученые

Эксперты изучили 27 различных собак, к каждой из которых было приставлено по два человека: один позволял псу съесть угощение, другой, напротив, не разрешал ему этого сделать.

В ходе исследований пес сначала выяснял, какой именно человек ему достался — который делится едой или который оставляет ее у себя.

Затем питомец должен был привести человека к одной из трех коробок: в первой находилась любимая еда собаки — сочная сосиска, во второй — еда, которую он не очень любит — собачьи галеты, в третьей не было ничего.

Собаки очень быстро научились следующей манипуляции: если им доставался человек, который не дает съесть лакомство, они приводили его к пустой коробке. А когда к ним приставляли человека, готового делиться угощением, они его приводили уже к коробке с сосиской, потому что знали, что получат ее в любом случае.