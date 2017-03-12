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15:00 (мск), источник: РИА Новости

Собаки манипулируют людьми ради выгоды, выяснили ученые

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Собаки намеренно обманывают хозяев, чтобы получить от них желаемое, пишет The Telegraph со ссылкой на исследование, опубликованное учеными Университета Цюриха в журнале Animal Cognition.

Источник: РИА Новости

Эксперты изучили 27 различных собак, к каждой из которых было приставлено по два человека: один позволял псу съесть угощение, другой, напротив, не разрешал ему этого сделать.

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В ходе исследований пес сначала выяснял, какой именно человек ему достался — который делится едой или который оставляет ее у себя.

Затем питомец должен был привести человека к одной из трех коробок: в первой находилась любимая еда собаки — сочная сосиска, во второй — еда, которую он не очень любит — собачьи галеты, в третьей не было ничего.

Собаки очень быстро научились следующей манипуляции: если им доставался человек, который не дает съесть лакомство, они приводили его к пустой коробке. А когда к ним приставляли человека, готового делиться угощением, они его приводили уже к коробке с сосиской, потому что знали, что получат ее в любом случае.

Через два дня тестов выяснилось: того, кто позволяет съесть еду, собаки приводили к коробке с сосиской чаще, чем ожидалось в целом и чаще чем того, кто не разрешил бы съесть ее

«Они продемонстрировали удивительную гибкость в поведении, — делится впечатлениями возглавившая исследование Марианна Хеберлейн. — Они не придерживаются строгого правила, они думают о том, какие варианты выбора у них есть».

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