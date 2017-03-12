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15:10 (мск), источник: Sputnik.by

Задержанных в Орше журналистов отпустили из милиции

К этому времени несанкционированная акция в райцентре уже завершилась и на марш представители СМИ не попали.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Журналисты Адарья Гуштын и Сергей Гудилин, задержанные в воскресенье на железнодорожном вокзале в Орше, куда они прибыли для освещения несанкционированной акции, отпущены из отделения милиции.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на организатором «Марша нетунеядцев», журналисты, представляющие белорусские СМИ — информационное агентство БелаПАН и газету «Наша Ніва», были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на железнодорожном вокзале и доставлены в ближайшее отделение милиции. Их попросили предъявить документы, удостоверяющие личность. В правоохранительных органах Sputnik информацию о задержании не подтвердили.

«Нас выпустили. Милиция поработала, а мы не очень», — написал Гудилин в своем аккаунте в Twitter.

Также сообщил о том, что его выпустили из отделения милиции, и журналист ресурса «Народные новости» Витебска Сергей Серебро.

«Да, нас отпустили около 12:55, на марш мы, конечно, не успели», — сказал Серебро Sputnik по телефону.

Он также рассказал, что журналистов задержали якобы из-за того, что Орша является крупным железнодорожным узлом и здесь повышенные меры безопасности. «Нам сказали, что проверят по базам на предмет совершения преступлений, и даже напоили чаем», — уточнил журналист.

По словам представителя витебского СМИ, после того как журналисты получили от милиции свои документы, правоохранители извинились перед ними за причиненные неудобства.

Несанкционированная акция протеста против декрета № 3 началась в Орше в полдень в воскресенье. По различным неофициальным оценкам, в ней приняло участие от 300 до 400 человек. Милиция предупредила участников акции о том, что она не разрешена властями.

Для участия в акции в Оршу прибыли представители оппозиции, в том числе сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец.

Как и в Бобруйске, над митингующими в Орше запускали дрон.

Около 13:00 митингующие двинулись от центральной площади города к горисполкому, чтобы пообщаться о своих наболевших проблемах с представителями властей. Милиция не препятствовала движению участников акции.

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