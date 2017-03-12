Задержанных в Орше журналистов отпустили из милиции
К этому времени несанкционированная акция в райцентре уже завершилась и на марш представители СМИ не попали.
К этому времени несанкционированная акция в райцентре уже завершилась и на марш представители СМИ не попали.
МИНСК, 12 мар — Sputnik. Журналисты Адарья Гуштын и Сергей Гудилин, задержанные в воскресенье на железнодорожном вокзале в Орше, куда они прибыли для освещения несанкционированной акции, отпущены из отделения милиции.
Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на организатором «Марша нетунеядцев», журналисты, представляющие белорусские СМИ — информационное агентство БелаПАН и газету «Наша Ніва», были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на железнодорожном вокзале и доставлены в ближайшее отделение милиции. Их попросили предъявить документы, удостоверяющие личность. В правоохранительных органах Sputnik информацию о задержании не подтвердили.
«Нас выпустили. Милиция поработала, а мы не очень», — написал Гудилин в своем аккаунте в Twitter.
Также сообщил о том, что его выпустили из отделения милиции, и журналист ресурса «Народные новости» Витебска Сергей Серебро.
«Да, нас отпустили около 12:55, на марш мы, конечно, не успели», — сказал Серебро Sputnik по телефону.
Он также рассказал, что журналистов задержали якобы
По словам представителя витебского СМИ, после того как журналисты получили от милиции свои документы, правоохранители извинились перед ними за причиненные неудобства.
Несанкционированная акция протеста против декрета № 3 началась в Орше в полдень в воскресенье. По различным неофициальным оценкам, в ней приняло участие от 300 до 400 человек. Милиция предупредила участников акции о том, что она не разрешена властями.
Для участия в акции в Оршу прибыли представители оппозиции, в том числе сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец.
Как и в Бобруйске, над митингующими в Орше запускали дрон.
Около 13:00 митингующие двинулись от центральной площади города к горисполкому, чтобы пообщаться о своих наболевших проблемах с представителями властей. Милиция не препятствовала движению участников акции.