В Волгоградскую область возвращаются ночные морозы до -9ºС
Синоптики Волгоградского ЦГМС сообщают, что в Волгоградской области, в ночь на 14 марта температура местами упадет до -9ºС.
Синоптики Волгоградского ЦГМС сообщают, что в Волгоградской области, в ночь на 14 марта температура местами упадет до -9ºС.
Однако в большинстве районов области температура ночью будет варьироваться от +1 до -4ºС. Днем 13 марта воздух прогреется до +10ºС. Весенний ветер — с порывами до 16 метров в секунду.
14 марта в регионе будет без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -3ºС, местами до -8ºС, днем +6…+11ºС.
Без осадков будет и 15 марта. Ночью +2…-3ºС, и вновь местами до -8ºС, днем +6…+11ºС, местами до +14ºС.