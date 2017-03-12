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15:08 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградскую область возвращаются ночные морозы до -9ºС

Синоптики Волгоградского ЦГМС сообщают, что в Волгоградской области, в ночь на 14 марта температура местами упадет до -9ºС.

Однако в большинстве районов области температура ночью будет варьироваться от +1 до -4ºС. Днем 13 марта воздух прогреется до +10ºС. Весенний ветер — с порывами до 16 метров в секунду.

14 марта в регионе будет без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -3ºС, местами до -8ºС, днем +6…+11ºС.

Без осадков будет и 15 марта. Ночью +2…-3ºС, и вновь местами до -8ºС, днем +6…+11ºС, местами до +14ºС.

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