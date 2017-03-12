В Казахстане введут единый учебник для второклассников

Специалисты рассматривают предоставленные издательствами экземпляры. В комиссию вошли и 126 практикующих педагогов. Внимание уделяется содержанию книг, их оформлению и даже весу. Свои предложения относительно качества учебного материала могут высказать и родители. Окончательное решение будет приниматься на заседании республиканской комиссии.

Отметим, в прошлом году были внедрены единые учебники для первоклассников.