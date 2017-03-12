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15:51 (мск), источник: ТАСС

Оползень на мусорной свалке на окраине столицы Эфиопии унес жизни 15 человек

Погребенными под грудами мусора оказались несколько самодельных строений и бетонных зданий.

Источник: AP 2017

ТУНИС, 12 марта. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере 15 человек погибли, несколько десятков числятся пропавшими без вести в результате оползня на мусорной свалке близ эфиопской столицы Аддис-Абебы. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на официальных представителей.

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«Тела 15 человек были обнаружены в субботу вечером после оползня на столичной мусорной свалке. Кроме того, в результате инцидента погребенными под грудами мусора оказались несколько самодельных строений и бетонных зданий, — отметил мэр Аддис-Абебы Дириба Кума. — По меньшей мере 37 человек были спасены и отправлены на лечение».

«Мой дом был прямо там, внутри, — рассказал агентству очевидец событий Тебеджу Асрес. — Моя мать и мои три сестры были там, когда произошел оползень. Теперь я не знаю, что с ними».

По данным агентства, в момент обвала на месте находились около 150 человек.

Отмечается, что свалка более 50 лет является местом захоронения мусора столицы

В последние годы сброс мусора прекратился, но недавно на свалку вновь стали приезжать мусоровозы. «Возобновление сброса мусора на полигоне в последние месяцы, скорее всего, и стало причиной оползня, — сообщил AP местный житель Ассефа Теклемахиматон. — В течение последних двух лет на свалке уже происходили подобные обвалы, их жертвами стали два или три человека».

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