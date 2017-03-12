На митинге зоозащитников в Москве произошел конфликт
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Конфликтная ситуация сложилась на митинге зоозащитников, который проходит в воскресенье в Москве, в парке «Сокольники».
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Конфликтная ситуация сложилась на митинге зоозащитников, который проходит в воскресенье в Москве, в парке «Сокольники».
Как сообщила «Интерфаксу» организатор мероприятия, руководитель зоозащитного объединения «Зооправо» Анастасия Федюнина, на митинге неожиданно появились представители организации, которая предлагает в рамках закона о гуманном содержании животных ввести эвтаназию для животных, которых в течение определенного времени не забрали из приютов; подобная точка зрения вызвала возмущение участников митинга, возникла потасовка.
По ее словам, в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов — сейчас двое активистов дают им объяснения.
В остальном же, как сказала Федюнина, митинг проходит без инцидентов.