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16:28 (мск), источник: ТАСС

В Петербург доставлены тела погибших при крушении вертолета в Стамбуле россиян

По данным СК, тела погибших доставят в бюро судебно-медицинских экспертиз города.

Источник: AP 2017

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Тела четырех россиян, погибших 10 марта при крушении вертолета в Стамбуле, доставлены в Петербург. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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«Около 15:30 прибыл рейс с телами погибших в Турции. Сейчас оформляются документы», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели россиян.

По данным следствия, 10 марта из аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле вылетел вертолет Sikorsky S-76, на борту которого находились четверо петербуржцев. Примерно через пять минут произошло крушение.

По данным СК, тела погибших доставят в бюро судебно-медицинских экспертиз Санкт-Петербурга для производства судебно-медицинских и генетических экспертиз.

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