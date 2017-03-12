В Петербург доставлены тела погибших при крушении вертолета в Стамбуле россиян
По данным СК, тела погибших доставят в бюро
По данным СК, тела погибших доставят в бюро
«Около 15:30 прибыл рейс с телами погибших в Турции. Сейчас оформляются документы», — рассказал собеседник агентства.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели россиян.
По данным следствия, 10 марта из аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле вылетел вертолет Sikorsky S-76, на борту которого находились четверо петербуржцев. Примерно через пять минут произошло крушение.
По данным СК, тела погибших доставят в бюро