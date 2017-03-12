В Петербург доставлены тела погибших при крушении вертолета в Стамбуле россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Тела четырех россиян, погибших 10 марта при крушении вертолета в Стамбуле, доставлены в Петербург. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Минтранс Турции подтвердил столкновение вертолета с телебашней в Стамбуле

«Около 15:30 прибыл рейс с телами погибших в Турции. Сейчас оформляются документы», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели россиян.

По данным следствия, 10 марта из аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле вылетел вертолет Sikorsky S-76, на борту которого находились четверо петербуржцев. Примерно через пять минут произошло крушение.