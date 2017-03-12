Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
10 спорных вопросов о кофе
Крым принудительно выкупил заводы богатейшего человека Украины
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Кортункова сбросила 60 кг и показала фигуру: фанаты восхищены
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: Ольга Бузова ответила на оскорбления Панайотова
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
17:08 (мск), источник: БЕЛТА

Очереди из фур на границе с Литвой увеличились

Появились очереди из фур и на латвийском направлении. Так, в пункте пропуска «Григоровщина» выезда из Беларуси ожидают 15 грузовиков, в «Урбанах» стоит 10 грузовых и 15 легковых авто.

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе с Литвой выезда из Беларуси ожидает уже 159 фур. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Читайте также
В Беларуси подорожало автомобильное топливо

По данным на 16.00 12 марта, на выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди по-прежнему находятся 60 грузовых автомобилей, в «Привалке» стоит 31 грузовой автомобиль, в «Беняконях» — 48, в «Котловке» — 20. Утром на белорусско-литовской границе стояли 127 фур.

Появились очереди из фур и на латвийском направлении. Так, в пункте пропуска «Григоровщина» выезда из Беларуси ожидают 15 грузовиков, в «Урбанах» стоит 10 грузовых и 15 легковых авто.

В пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе в очереди зарегистрировано 22 фуры, а в пункте пропуска «Берестовица» — 26 грузовых машин.

На границе с Украиной очередей из автомобилей практически нет, кроме пункта пропуска «Мокраны», где выезда в соседнюю страну ждут 2 фуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека
Премьер Турции заявил о «жестком» ответе на действия Нидерландов
Песков: РФ не будет инициировать вопрос об ослаблении санкций
Пак Кын Хе покинула президентский дворец
Власти Саудовской Аравии выдворят из страны 5 миллионов человек
Джонсон: у нас нет доказательств причастности РФ к кибератакам
«Зенит» проиграл в Перми в матче чемпионата России
Не менее 24 человек погибли из-за оползня на свалке в Эфиопии
Спорт
Луческу был прав? Как судья и «Амкар» остановили «Зенит» Тяжёлая погода, тяжёлое поле, спорное судейство. После этого матча будет много разговоров, но о футболе сказать почти нечего
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь