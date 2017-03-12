Очереди из фур на границе с Литвой увеличились

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе с Литвой выезда из Беларуси ожидает уже 159 фур. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По данным на 16.00 12 марта, на выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди по-прежнему находятся 60 грузовых автомобилей, в «Привалке» стоит 31 грузовой автомобиль, в «Беняконях» — 48, в «Котловке» — 20. Утром на белорусско-литовской границе стояли 127 фур.

Появились очереди из фур и на латвийском направлении. Так, в пункте пропуска «Григоровщина» выезда из Беларуси ожидают 15 грузовиков, в «Урбанах» стоит 10 грузовых и 15 легковых авто.

В пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе в очереди зарегистрировано 22 фуры, а в пункте пропуска «Берестовица» — 26 грузовых машин.

На границе с Украиной очередей из автомобилей практически нет, кроме пункта пропуска «Мокраны», где выезда в соседнюю страну ждут 2 фуры.