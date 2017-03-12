Весна отступает: на полуостров идет похолодание и дожди

По его словам, смена погоды продиктована слиянием Черноморской и Средиземноморской депрессии. Окончательно погода испортится во вторник, 14 марта.

«Из-за Черноморской депрессии, которая объединяет свои усилия со Средиземноморской, и этот огромный вихрь начинает углубляться, расширяться по площади, а значит, и облачные системы становятся мощнее. Соответственно, все это буквально с сегодняшнего дня начнет выливаться осадками и резким понижением температуры. В среднем, по нашим оценкам, это будет на уровне: ночные температуры — от +3 до +8, днем максимум, на что придется рассчитывать до вторника — порядка +12…+17 градусов, а потом, начиная со следующей недели, со вторника и далее, в среднем, это + 8…+13 — +9…+14 в дневные часы, а ночью на следующей неделе — 0…+5», — уточнил он.

Тишковец прогнозирует также пронизывающий северный ветер и осадки, в основном, в виде дождей. При этом специалист центра погоды «Фобос» не исключил в отдельные ночи вкрапления скоротечного мокрого снега.