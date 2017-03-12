400-килограммовая египтянка станцевала после операции на желудке

Она подвигалась под арабскую музыку на своей постели в больнице в городе Мумбаи. Песню включила на своем телефоне сестра 37-летней египтянки.

Самая тяжелая женщина в мире прибудет в Индию на лечение

При помощи рукавной гастропластики хирурги уменьшили объем ее желудка на 85 процентов

При помощи рукавной гастропластики хирурги уменьшили объем ее желудка на 85 процентов

Операция поможет ей ограничить количество потребляемой пищи.

В феврале жительницу Египта доставили в Индию для лечения от ожирения. Когда она поступила в больницу, ее вес составлял около 500 килограммов.

Из-за дисфункции желез ее организм накапливает слишком много жидкости. Кроме того, она страдает элефантиазом, вызванным паразитическими нематодами.