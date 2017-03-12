Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
СМИ: похудевшая на 60 кг звезда КВН похвасталась фигурой
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: Ольга Бузова ответила на оскорбления Панайотова
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
12Первая женщина в космосе
18:52 (мск), источник: Lenta.Ru

400-килограммовая египтянка станцевала после операции на желудке

Египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати, считающаяся одной из самых тяжелых женщин в мире, станцевала после успешной операции на желудке, которая должна помочь ей похудеть. Видео опубликовало издание mid-day.

Источник: AFP 2017

Она подвигалась под арабскую музыку на своей постели в больнице в городе Мумбаи. Песню включила на своем телефоне сестра 37-летней египтянки.

10 марта сообщалось, что индийские медики успешно прооперировали Эман Ахмед.

Читайте также
Самая тяжелая женщина в мире прибудет в Индию на лечение
При помощи рукавной гастропластики хирурги уменьшили объем ее желудка на 85 процентов

Операция поможет ей ограничить количество потребляемой пищи.

В феврале жительницу Египта доставили в Индию для лечения от ожирения. Когда она поступила в больницу, ее вес составлял около 500 килограммов.

Из-за дисфункции желез ее организм накапливает слишком много жидкости. Кроме того, она страдает элефантиазом, вызванным паразитическими нематодами.

Из-за избыточного веса женщина утратила способность передвигаться и более 20 лет не покидала своего дома в городе Александрии.

Комментарии
1
TURBODED
а Димон станцевал после забанивания Навального...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шурыгина назвала свое изнасилование «счастливым случаем»
Премьер Турции заявил о «жестком» ответе на действия Нидерландов
Песков: РФ не будет инициировать вопрос об ослаблении санкций
Маккейн потребовал у Трампа доказательства «вины Барака Обамы»
Более 30 человек погибли при наезде автобуса на толпу на Гаити
Джонсон: у нас нет доказательств причастности РФ к кибератакам
«Спартак» укрепил лидерство в чемпионате России по футболу
Не менее 24 человек погибли из-за оползня на свалке в Эфиопии
Спорт
«Спартак» уходит в отрыв от ЦСКА и «Зенита» Благодаря голу Самедова «Спартак» выиграл у «Анжи» и оторвался от преследователей на 8 очков
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь