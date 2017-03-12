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21:53 (мск), источник: Om1.ru

Утром жителей Омска ждёт гололедица, а потом — метель

Во вторник и в среду в регион вновь вернутся морозные ночи: метеорологи обещают 22-градусный холод.

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы поделилось с омичами прогнозом погоды на начало предстоящей рабочей недели.

В понедельник, 13 марта, будет относительно тепло. Ночью температура воздуха достигнет −5…−10°, при прояснениях упадёт до -15°. Днём потеплеет до −4…+1°. Поездки жителям региона осложнят мокрый снег и слабые гололёдные явления. Во вторник, 14 марта, о плюсовой температуре придётся забыть. Ночью прогнозируется −3…−8°, при прояснении до -16°. Днём будет 0…-5°. Погода испортится. Ночью ожидаются небольшой, местами умеренный снег и даже метель. В отдельных районах порывы ветра достигнут 18 м/с. В среду, 15 марта, ночью будет ещё холоднее. Синоптики обещают −13…−18°, при прояснении до -22°. Дневная температура не особо изменится: она составит −1…−6°. Местами пройдёт небольшой снег.

Напомним, что интенсивное таяние снега, которое приведёт к паводку, должно начаться в 20-х числах марта.

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Утром жителей Омска ждёт гололедица, а потом — метель
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