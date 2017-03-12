Сумасшедшие пробки на молдавской границе: как объехать заторы

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Сумасшедшие пробки из грузовых автомобилей образовались на молдавской границе. Согласно данным сервиса «TRAFIC ONLINE», скопление большегрузных машин наблюдается сразу на нескольких погранпунктах как на границе с Румынией, так и с Украиной.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается на КПП Леушены-Албица. На въезде по состоянию на 17.30 в пробке там можно простоять шесть часов, а на выезде — до суток.

На погранпукте Скуляны-Скуляны на выезде из страны можно увязнуть на больше, чем на пять часов, а на въезде — более чем на час.

Время ожидания на КПП Отаки-Могилев-Подольский на въезде составляет примерно на три часа, а на въезде — 200 минут. Чуть более трех часов занимает прохождение контроля на погранпункте Тудора-Староказачье, на въезде в республику, а на КПП Крива-Мамалига и Бричины-Россошаны — по 120 минут, соответственно.

В пробке можно на погранпункте Джуржулешты-Галац водители большегрузов могут простоять на выезде из страны свыше двух часов.