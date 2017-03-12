Сумасшедшие пробки на молдавской границе: как объехать заторы
Что происходит на молдавской границе: большегрузный транспорт стоит в пробках часами, а на одном из пограничных пунктов республики фуры могут увязнуть на сутки.
Что происходит на молдавской границе: большегрузный транспорт стоит в пробках часами, а на одном из пограничных пунктов республики фуры могут увязнуть на сутки.
КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Сумасшедшие пробки из грузовых автомобилей образовались на молдавской границе. Согласно данным сервиса «TRAFIC ONLINE», скопление большегрузных машин наблюдается сразу на нескольких погранпунктах как на границе с Румынией, так и с Украиной.
Наиболее серьезная ситуация наблюдается на КПП
На погранпукте
Время ожидания на КПП
В пробке можно на погранпункте
Согласно данным