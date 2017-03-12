До 2 градусов тепла прогреется воздух в Казани
(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). 13 марта воздух в Казани прогреется до максимальной отметки в 2 градуса выше нуля. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). 13 марта воздух в Казани прогреется до максимальной отметки в 2 градуса выше нуля. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
По прогнозу синоптиков, в понедельник в Татарстане будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Будет дуть
Минимальная температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, при прояснениях — 11 — 16 ниже нуля. Максимальная температура воздуха днем — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На дорогах местами гололедица.
В Казани ночью также будет облачно с прояснениями, без осадков. Минимальная температура воздуха прогнозируется в районе 5 — 7 градусов мороза. На дорогах местами сохранится гололедица.
Днем максимальная температура воздуха составит от нуля до 2 градусов тепла.
Напомним, 6 марта в Казани был побит очередной температурный рекорд. По данным МС
По информации Гидрометцентра Республики Татарстан, предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха отмечался в 1918 году и составлял +4 градуса.