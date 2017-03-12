Ученые рассказали, как Солнечные бури влияют на Землю

Ученым удалось установить, что с земной поверхности исчезают электроны.

Происходит это после того, как по поверхности Земли проходят заряды от Солнца. Во время того, как проходит выброс большого количества заряженных частиц и проходя по поверхности Земли, обычно они вызывают магнитные бури. А после них образуется всем известное Северное сияние над территорией Арктики.

Такое влияние они имеют и на электронное оборудование связи, навигации, которые находятся на большой высоте над уровнем моря. Неудивительно, что ученые обнаружили желание изучить данное явление полностью. Ученые рассказали, что во время того, как происходит солнечная буря, электроны проходят в ионосферу.