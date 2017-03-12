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20:54 (мск), источник: Kazinform

Головкин и флаг Казахстана появились на поясе WBC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Знаменитый зеленый и золотой пояс Всемирного боксерского совета (WBC) претерпел ряд изменений за 37 лет, а последним является включение флага Казахстана. Об этом сообщает sports.kz.

Источник: Kazinform

На поясе WBC представлены лучшие чемпионы в истории бокса, среди которых: Мухаммед Али, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Рэй Леонард, Роберто Дюран, Хулио Сезар Чавес, Ларри Холмс, Виталий Кличко, Марвин Хаглер, Томми Хернс, Оскар де Ла Хойя и Флойд Мэйвезер.

В знак уважения к Геннадию Головкину, который принес столько чести своему народу, флаг Казахстана украсит пояс Всемирного боксерского совета.

Напомним, пояс чемпиона мира WBC в среднем весе будет оспорен 18 марта, когда Геннадий Головкин будет защищать свой титул против американца Даниэля Джейкобса.

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