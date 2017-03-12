Головкин и флаг Казахстана появились на поясе WBC

На поясе WBC представлены лучшие чемпионы в истории бокса, среди которых: Мухаммед Али, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Рэй Леонард, Роберто Дюран, Хулио Сезар Чавес, Ларри Холмс, Виталий Кличко, Марвин Хаглер, Томми Хернс, Оскар де Ла Хойя и Флойд Мэйвезер.

В знак уважения к Геннадию Головкину, который принес столько чести своему народу, флаг Казахстана украсит пояс Всемирного боксерского совета.

Напомним, пояс чемпиона мира WBC в среднем весе будет оспорен 18 марта, когда Геннадий Головкин будет защищать свой титул против американца Даниэля Джейкобса.