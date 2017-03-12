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12 марта, источник: Sputnik.by

Команда Коли Лукашенко снова выиграла «Золотую шайбу»

Столичные хоккеисты из команды «Грифоны» сумели защитить титул победителя республиканских соревнований «Золотая шайба».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Минская детская хоккейная команда «Грифоны», в которой играет сын президента Беларуси Николай Лукашенко, в младшей группе выиграла республиканские соревнования «Золотая шайба».

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Победу «Грифоны» одержали в группе игроков 2004 — 2005 годов рождения: в финале, прошедшем в воскресенье 12 марта на «Чижовка-Арене», дружина Центрального района Минска одолела столичных «Медведей» (Московский район) — 6:2.

В матче хет-трик в ворота противника оформил нападающий «Грифонов» Николай Лукашенко. При этом младший сын Александра Лукашенко не вошел в число лучших игроков финальной части «Золотой шайбы», однако был назван в составе символической пятерки состязаний.

Кубок и медали победителям вручили министр образования Игорь Карпенко и глава Минспорта Александр Шамко,.

Для «Грифонов» это вторая подряд победа в «Золотой шайбе».

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