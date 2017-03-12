Команда Коли Лукашенко снова выиграла «Золотую шайбу»
Столичные хоккеисты из команды «Грифоны» сумели защитить титул победителя республиканских соревнований «Золотая шайба».
Столичные хоккеисты из команды «Грифоны» сумели защитить титул победителя республиканских соревнований «Золотая шайба».
МИНСК, 12 мар — Sputnik. Минская детская хоккейная команда «Грифоны», в которой играет сын президента Беларуси Николай Лукашенко, в младшей группе выиграла республиканские соревнования «Золотая шайба».
Победу «Грифоны» одержали в группе игроков 2004 — 2005 годов рождения: в финале, прошедшем в воскресенье 12 марта на «Чижовка-Арене», дружина Центрального района Минска одолела столичных «Медведей» (Московский район) — 6:2.
В матче
Кубок и медали победителям вручили министр образования Игорь Карпенко и глава Минспорта Александр Шамко,.
Для «Грифонов» это вторая подряд победа в «Золотой шайбе».