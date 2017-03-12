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21:44 (мск), источник: PROUFU.ru

Будущая неделя пройдет без осадков и с мягким теплом

На следующей неделе, с 13 по 19 марта, по Башкирии и в Уфе сохранится спокойная погода, преимущественно без осадков.

Источник: Proufu.ru

В понедельник, 13 марта, в регионе в основном ожидается пасмурная погода, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до минус 13 градусов, а днем потеплеет до минус 1 градуса.

Во вторник, 14 марта, синоптики вновь обещают пасмурную погоду, без осадков. Ночью будет мороз до минус 12 градусов, а днем воздух прогреется до минус 3 градусов.

В среду, 15 марта, характер погоды несколько изменится: должна быть облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью до минус 10 градусов мороза, а днем до 2 градусов ниже нуля.

В четверг, 16 марта, может быть пасмурная погода, отсутствие осадков и теплый южный ветер. Ночью будет до минус 9 градусов ночью, а днем до минус 1 градуса.

В пятницу, 17 марта, вновь на улице будет пасмурно без всяких осадков. Ночью установится температура до минус 9 градусов, а днем потеплеет до плюс 1 градуса тепла.

В субботу, 18 марта, синоптики обещают пасмурную погоду, без осадков. Температура воздуха ночью до минус 9 градусов, днем воздух прогреется до плюс 2 градусов.

В воскресенье, 19 марта, на улице установится долгожданная ясная погода, без осадков. Ночью н улице будет прохладно, до минус 8 градусов мороза, а днем потеплеет до плюс 3 градусов тепла.

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