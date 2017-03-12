В Донецке умер один из основателей ДНР — СМИ

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Донецке в воскресенье умер один из основателей ДНР Владимир Макович. Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на одного из бывших руководителей МИД ДНР Бориса Борисова.

«Пишут, что Макович в Донецке умер. Кто не знает, это тот самый человек, который 7 апреля 2014 года зачитывал народу «декларацию о государственной независимости ДНР», — написал он в Facebook.

Также Макович известен тем, что зачитывал обращение к Ринату Ахметову в мае 2014 года, после того как тот описал четыре сценария развития Донбасса и назвал ДНР проходимцами, «взявшими регион в заложники».

Позже Макович некоторое время возглавлял Верховный Совет ДНР.

Ранее сообщалось, что задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике военнослужащий ВСУ, подозреваемый в диверсиях, назвал имя убийцы командира батальона «Спарта» ДНР Арсена Павлова с позывным «Моторола».