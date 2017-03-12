РПЦЗ призвала убрать тело Ленина с Красной площади

Его текст по благословению первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона был оглашен в воскресенье во всех ее приходах.

«Одним из символов примирения русского народа с Господом могло бы служить освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников», — говорится в документе.

В РПЦЗ также считают, что таким же образом «следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований».

Как отмечается в заявлении, «сегодняшняя неустанная травля России со стороны “западной цивилизации” существовала и 100 лет тому назад, да и много прежде».

«Миру была ненавистна Российская Империя, наследница Святой Православной Руси. Ни верность союзническому долгу, ни всегдашняя готовность Русских Государей к сотрудничеству не помогали», — говорится в документе.

Иерархи РПЦЗ призвали «осмыслить свою историю и понять те причины, по которым на Россию выпали тяжелые испытания».