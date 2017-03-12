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22:25 (мск), источник: РИА Новости

РПЦЗ призвала убрать тело Ленина с Красной площади

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) призвала убрать тело Владимира Ленина с Красной площади, говорится в заявлении ее Архиерейского синода по случаю 100-летней годовщины событий, связанных с революцией в России.

Его текст по благословению первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона был оглашен в воскресенье во всех ее приходах.

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«Одним из символов примирения русского народа с Господом могло бы служить освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников», — говорится в документе.

В РПЦЗ также считают, что таким же образом «следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований».

Как отмечается в заявлении, «сегодняшняя неустанная травля России со стороны “западной цивилизации” существовала и 100 лет тому назад, да и много прежде».

«Миру была ненавистна Российская Империя, наследница Святой Православной Руси. Ни верность союзническому долгу, ни всегдашняя готовность Русских Государей к сотрудничеству не помогали», — говорится в документе.

Иерархи РПЦЗ призвали «осмыслить свою историю и понять те причины, по которым на Россию выпали тяжелые испытания».

Комментарии
14
Валерий Растунцев
Надо то мужика похоронить - это точно!
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якут
Что вдруг сразу всколыхнулись? Раньше "побоку" было? Ну и молчите! А Ленин пусть лежит , где лежит. Это его саркофаг!
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Супер Справедливость
Веста уже написала мне.. Спасибо...
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