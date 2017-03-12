Россию на «Евровидении-2017» представит Юлия Самойлова

Ранее в качестве одного из кандидатов называли певца Александра Панайотова, однако он опроверг свое участие в конкурсе. Кроме того, на «Евровидение-2017» предлагали направить певца Иосифа Кобзона, а также хор имени Александрова.

27 февраля стало известно, что ведущими конкурса станут украинские шоумены Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко. Страну-организатора «Евровидения-2017» представит рок-группа O.Torvald c песней Time (Время).