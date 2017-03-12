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22:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Россию на «Евровидении-2017» представит Юлия Самойлова

Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», который состоится в Киеве, представит Юлия Самойлова с песней Light. Об этом объявил Первый канал, который занимался отбором исполнителя.

Ранее в качестве одного из кандидатов называли певца Александра Панайотова, однако он опроверг свое участие в конкурсе. Кроме того, на «Евровидение-2017» предлагали направить певца Иосифа Кобзона, а также хор имени Александрова.

27 февраля стало известно, что ведущими конкурса станут украинские шоумены Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко. Страну-организатора «Евровидения-2017» представит рок-группа O.Torvald c песней Time (Время).

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в конкурсе в 2016 году (проходил в Стокгольме). Соревнование пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.

Комментарии
2
Михаил
А она в кресле. Эксперимент? Хитро.))
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Михаил
А смысл?
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