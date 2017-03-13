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00:09 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Погода в Украине 13 марта: преимущественно без осадков

По всей Украине синоптики обещают без осадков, местами дождь с мокрым снегом.

Источник: Telegraf.com.ua

Температура воздуха днем в стране +8…+10 градусов; ночные показатели будут +2…+4. Ветер западного направления 5−10 м/с.

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В центральных областях ожидаются без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +7…+9, ночью +2…+4.

На севере Украины осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем по региону днем +7…+9, ночью +1…+3.

В городах восточной Украины ожидается без осадков. Температура днем +8…+10, ночью +2…+4.

В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +8…+10, ночью +2…+4.

В западной части преимущественно дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в регионе ожидается +5…+7, ночью +2…+4.

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