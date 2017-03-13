Погода в Украине 13 марта: преимущественно без осадков

Температура воздуха днем в стране +8…+10 градусов; ночные показатели будут +2…+4. Ветер западного направления 5−10 м/с.

В центральных областях ожидаются без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +7…+9, ночью +2…+4.

На севере Украины осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем по региону днем +7…+9, ночью +1…+3.

В городах восточной Украины ожидается без осадков. Температура днем +8…+10, ночью +2…+4.

В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +8…+10, ночью +2…+4.

В западной части преимущественно дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в регионе ожидается +5…+7, ночью +2…+4.