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12 марта, источник: РИА Новости

Юлия Самойлова призналась, что с детства мечтала попасть на «Евровидение»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Участница конкурса «Евровидение-2017» от России Юлия Самойлова мечтала об этом с детства и безмерно счастлива, что ей представилась такая возможность, об этом певица рассказала в интервью РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Ранее стало известно, что Первый канал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви Flame Is Burning «произвело наиболее сильное впечатление», сообщили на телеканале.

«Я безмерно счастлива, что это произошло в моей жизни, потому что это то, к чему я шла с самого детства — смотрела телевизор и мечтала, представляла себя на сцене. И моя мама мечтала вместе со мной, собственно, она меня и заряжала на то, что это будет, и это случилось. Я, конечно, в шоке, я до сих пор не могу осознать, что это происходит со мной. Я счастлива», — сказала Самойлова.

Песню, которую она будет исполнять на конкурсе, Юлия написала не сама, однако, по ее словам, она очень ей близка. «Песня очень мне нравится, она про меня, все, о чем я всегда говорю в каждом своем интервью, все, что я хочу донести до людей, это отражено в песне. Если у вас есть в сердце свет, то даже в самый темный день вы сможете осветить дорогу себе и всем людям, которые вас окружают, не гасите в себе этот свет», — отметила певица.

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