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12 марта, источник: РИА Новости

Глава российской делегации на «Евровидении» объяснил выбор Самойловой

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Юлия Самойлова, которая представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», — «самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка», рассказал глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта.

Ранее стало известно, что Первый канал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви Flame Is Burning «произвело наиболее сильное впечатление», сообщили на телеканале.

«Юля — самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка. Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство», — сказал Аксюта, слова которого приводит пресс-служба Первого канала.

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми). Певица, композитор, автор слов к песням. Многократно побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей, как в России, так и за рубежом. Финалистка музыкального телепроекта «Фактор А» (2-е место, 2013, канал «Россия 1»). Обладательница награды «Золотая звезда Аллы» (премия Аллы Пугачевой). Была участницей торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2014 в Сочи, где исполнила песню «Вместе». Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности, сообщает канал.

Авторы музыки и слов композиции Flame Is Burning — Леонид Гуткин, с которым Первый канал «уже не раз сотрудничал на Евровидении (песни Дины Гариповой и Полины Гагариной), а также Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн».

Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале конкурса песни «Евровидение-2017», который состоится 11 мая в Киеве.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести «Евровидение» в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Страна уже принимала «Евровидение» в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее украинской певицы Русланы. Тогда оргкомитет решил, что конкурс пройдет в Киеве, однако его подготовка затягивалась и сопровождалась скандалами.

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