Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
СМИ: уволен организатор ареста Улюкаева
Александр Овечкин впервые станет отцом
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Александр Овечкин впервые станет отцом
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Кортункова сбросила 60 кг и показала фигуру: фанаты восхищены
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: Ольга Бузова ответила на оскорбления Панайотова
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
16Неслабый пол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
08:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры

Старый шпиль здания МИД России на Смоленской площади распилили на сувениры. Об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире «Нашего Радио», передает Национальная служба новостей (НСН).

Источник: РИА "Новости"

«Вы, наверное, знаете, что у нас идет замена шпиля на здании МИДа. Так вот, мы взяли старый шпиль, распилили на 900 маленьких кусочков, и оформили эти кусочки, как сувениры. Мы, конечно, заранее спросили, что будет с этим металлом. Оказалось, он был уже совершенно непригоден для использования — коррозия и прочее», — уточнила она.

Читайте также
История одного шпиля

По словам Захаровой, получилась «ограниченная уникальная серия» из 900 маленьких кусочков, «каждый из которых аутентичен, имеет свою форму».

Представитель МИД также сообщила, что новый шпиль уже практически готов. «Сейчас осталась только облицовка. Будет все возвращено в полном объеме. Только будут использованы новые, современные материалы, поэтому, насколько я знаю, конструкция будет почти на треть легче прежней», — добавила Захарова.

Работы по замене шпиля на крыше здания МИД России начались в конце сентября 2016 года. Директор департамента капитального строительства и собственности ведомства за рубежом Владимир Потапкин рассказал, что ремонт стал возможным после переезда семьи соколов-сапсанов, которые жили на высотке.

Читайте также
Сталинские высотки: 10 мифов и фактов

Реконструкцию здания планируется завершить к 2017 году.

Здание министерства иностранных дел — одна из семи высоток, построенных в Москве в 1950-е годы. Его проект готовили архитекторы Владимир Гельфрейх и Михаил Минкус. В 1951-м куратор стройки, член Политбюро ЦК КПСС Лаврентий Берия дал указание изменить верхнюю часть дома. Архитекторам и строителям пришлось установить шпиль на уже готовом здании.

Знаете ли вы московские высотки?

Семь сталинских высоток — символы Москвы. На первый взгляд кажется, что их ни с чем не спутаешь: они похожи между собой, но каждая — уникальна. Тем не менее, у них есть и прототипы, и «дальние родственники». Посмотрите на фото: узнаете ли вы на них «семь сестер»?

Комментарии
4
Storm Shilkuski
Девушки ищут парней для развлечений...
Не теряй времени – закадри тёлку прямо сейчас!
Введи в поиске этот адрес: ⓏⓎⓁⓉ. ⓇⓊ
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Жорж Помпиду
Запись в мед.карте: Псих.заболеваний не выявлено. Просто дурак!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
ПАХАН!!!
Вот гады от жиру бесятся ..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шурыгина назвала свое изнасилование «счастливым случаем»
Глава МВД Германии предупредил турецких политиков
В Британии назначен министр по борьбе с подрывной деятельностью
ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году
Овечкин впервые в НХЛ не смог забросить шайбу в 10 матчах подряд
Коммунальщиков заставят платить за отсутствие тепла
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Спорт
Слезы и боль Контиолахти Сингл-микстом и смешанной эстафетой завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона "весна–лето 2017".
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь