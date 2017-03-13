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00:07 (мск), источник: ТАСС

Юлия Самойлова надеется достойно представить Россию на «Евровидении-2017»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Певица Юлия Самойлова давно готовится к участию в «Евровидении» и надеется достойно представить Россию на песенном конкурсе с композицией «Flame Is Burning». Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь исполнительницы Елена Лагункина.

«Цель Юли — достойно представить свою страну на таком большом конкурсе. Это реализация ее мечты с детства», — сказала Лагункина, отметив, что певица «очень счастлива».

По словам представителя Самойловой, ее команда давно вела переговоры с Первым каналом об участии в конкурсе.

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«Подготовка ее участия и вообще общение в Первым каналом длится уже давно — после того, как она открывала Паралимпийские игры в 2014 году. Руководство канала знало, что она мечтала поехать на “Евровидение”, и всегда была открыта эта возможность. Но так как Юле предстояла операция, то состояние здоровья стояло под вопросом. После операции в октябре она подтвердила, что готова принять участие в конкурсе», — сообщила пресс-секретарь.

Вопросы сценического образа и постановки номера для конкурса будет решать телеканал. «Мы пока репетируем, подтягиваем английский язык с педагогом. Юля вся в песне, ей она очень нравится, говорит, что она ее, про нее», — отметила Лагункина.

Представитель России

Певица Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в Ухте (Коми). В 2013 году заняла второе место в музыкальном телепроекте «Фактор А». Является обладательницей «Золотая звезда Аллы» (премия Аллы Пугачевой). Была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи, где исполнила песню «Вместе».

Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Любовь к музыке певице привила ее мама. Юля не приемлет жалости в свой адрес и живет полноценной жизнью.

Полуфиналы «Евровидения» пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал — 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр. В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран.

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