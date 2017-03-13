Треть россиян страдает аэрофобией
Число путешествующих за границу на поездах выросло на 8,5%, что специалисты связывают с боязнью полетов.
Число путешествующих за границу на поездах выросло на 8,5%, что специалисты связывают с боязнью полетов.
«Чумой XXI» — аэрофобией — страдает треть россиян. Но часть из них не желает отказываться от путешествий и отправляется за границу на поездах.
А специалисты сайта OneTwoTrip выяснили, что чаще всего на поезде российские туристы ездят в Германию, Финляндию и Чехию.
Член Общественного совета при Ростуризме Роман Бобылев рассказал «Известиям», что около 1% россиян путешествуют за границу поездами (около 1,5 млн человек). Жизнью некоторых туристов управляет страх перед полетами, и поезд — единственный приемлемый выход.
Специалисты сервиса бронирования билетов OneTwoTrip проанализировали поисковые запросы и выделили повышенный интерес к поездкам на поездах в Германию, Финляндию и Чехию.
— Если говорить о европейских странах, то на основании покупок и поисковых запросов самыми востребованными железнодорожными маршрутами за границу можно считать следующие:
Поезд «Стриж», запущенный недавно (в декабре 2016 года), следует из Москвы в Берлин 20 часов. Он останавливается в Смоленске, Орше, Минске, Бресте, Тересполе, Варшаве, Познани и
Добраться до столицы Германии можно и поездом
В этом случае дорога до Берлина займет чуть больше времени, чем на «Стриже», но и идет поезд немного другим маршрутом: по пути можно сойти в Ганновере, Франкфурте-на-Майне и Страсбурге
Поезд «Влтава», курсирующий между столицами России и Чехии, делает остановки в Пардубицах, Оломоуце и Остраве, а также в Минске, Бресте и Тересполе. До Праги он довезет туристов чуть более чем за сутки.
Сегодня поездом россияне без пересадки могут добраться в 11 стран Европы и Азии — Германию, Францию, Чехию, Финляндию, Польшу, Австрию, Монако, Италию, Китай, Монголию и КНДР.
Чаще всего такой вид транспорта туристы выбирают
Специалист рассказал «Известиям», как развивается аэрофобия.
— Сначала человек
Самостоятельно такая фобия отступает очень редко, — требуется терапия. Но Алексей Герваш обнадеживает:
Терапия может решить проблему в 98% случаев. Лишь 2% людей не могут справиться с аэрофобией из-за психиатрических, а не психологических отклонений. Но все аэрофобы очень мнительны и относят себя именно к этим 2%
Терапия состоит из эффективной и пассивной частей. В течение
Специалисты утверждают, что аэрофобия — не столько боязнь умереть (этого боятся все), сколько страх потерять контроль над ситуацией. Это свойственно людям, которые привыкли в своей жизни всё контролировать.