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08:43 (мск), источник: Известия

Треть россиян страдает аэрофобией

Число путешествующих за границу на поездах выросло на 8,5%, что специалисты связывают с боязнью полетов.

Источник: Reuters

«Чумой XXI» — аэрофобией — страдает треть россиян. Но часть из них не желает отказываться от путешествий и отправляется за границу на поездах.

По данным РЖД, число путешественников, выезжающих в другие страны «на колесах», в 2016 году выросло на 8,5%.
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А специалисты сайта OneTwoTrip выяснили, что чаще всего на поезде российские туристы ездят в Германию, Финляндию и Чехию.

Член Общественного совета при Ростуризме Роман Бобылев рассказал «Известиям», что около 1% россиян путешествуют за границу поездами (около 1,5 млн человек). Жизнью некоторых туристов управляет страх перед полетами, и поезд — единственный приемлемый выход.

Специалисты сервиса бронирования билетов OneTwoTrip проанализировали поисковые запросы и выделили повышенный интерес к поездкам на поездах в Германию, Финляндию и Чехию.

— Если говорить о европейских странах, то на основании покупок и поисковых запросов самыми востребованными железнодорожными маршрутами за границу можно считать следующие: Москва-Берлин, Москва-Хельсинки, Москва-Прага. Также пользуются спросом поезда в Ригу и Таллин из Москвы и Санкт-Петербурга, — рассказал «Известиям» директор по развитию сайта для бронирования OneTwoTrip Аркадий Гинес.

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Поезд «Стриж», запущенный недавно (в декабре 2016 года), следует из Москвы в Берлин 20 часов. Он останавливается в Смоленске, Орше, Минске, Бресте, Тересполе, Варшаве, Познани и Франкфурте-на-Одере. За первый месяц маршрутом воспользовались 2,8 тыс. человек, — он оказался очень востребован.

Добраться до столицы Германии можно и поездом Москва-Берлин-Париж, который отправляется с Белорусского вокзала раз в неделю.

В этом случае дорога до Берлина займет чуть больше времени, чем на «Стриже», но и идет поезд немного другим маршрутом: по пути можно сойти в Ганновере, Франкфурте-на-Майне и Страсбурге
Аркадий Гинесдиректор по развитию сайта OneTwoTrip

Поезд «Влтава», курсирующий между столицами России и Чехии, делает остановки в Пардубицах, Оломоуце и Остраве, а также в Минске, Бресте и Тересполе. До Праги он довезет туристов чуть более чем за сутки.

Сегодня поездом россияне без пересадки могут добраться в 11 стран Европы и Азии — Германию, Францию, Чехию, Финляндию, Польшу, Австрию, Монако, Италию, Китай, Монголию и КНДР.

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Чаще всего такой вид транспорта туристы выбирают из-за аэрофобии. По словам психолога столичного центра лечения аэрофобии Алексея Герваша, этим расстройством страдают около 30% россиян. А каждый четвертый пассажир испытывает дискомфорт во время полета.

Специалист рассказал «Известиям», как развивается аэрофобия.

— Сначала человек из-за страха выпивает бокальчик спиртного перед полетом. Потом два. Со временем всё идет по нарастающей: человек решает, что будет летать только одной авиакомпанией или, например, не дольше четырех часов. При возможности избежать перелета он передвигается другим транспортом. Через какое-то время он решает не летать совсем — никогда и ни в каком случае, — пояснил Алексей Герваш.

Самостоятельно такая фобия отступает очень редко, — требуется терапия. Но Алексей Герваш обнадеживает:

Терапия может решить проблему в 98% случаев. Лишь 2% людей не могут справиться с аэрофобией из-за психиатрических, а не психологических отклонений. Но все аэрофобы очень мнительны и относят себя именно к этим 2%
Алексей Гервашпсихолог столичного центра лечения аэрофобии
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Терапия состоит из эффективной и пассивной частей. В течение двух-пяти дней человек занимается с психологом на тренажерах-симуляторах. Потом работает самостоятельно: садясь в самолет, пассажир использует специальную технику дыхания или иную методику и избавляется от страха. Количество таких полетов может быть и три, и двадцать три — это зависит только от человека.

Специалисты утверждают, что аэрофобия — не столько боязнь умереть (этого боятся все), сколько страх потерять контроль над ситуацией. Это свойственно людям, которые привыкли в своей жизни всё контролировать.

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