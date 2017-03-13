Треть россиян страдает аэрофобией

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«Чумой XXI» — аэрофобией — страдает треть россиян. Но часть из них не желает отказываться от путешествий и отправляется за границу на поездах.

По данным РЖД, число путешественников, выезжающих в другие страны «на колесах», в 2016 году выросло на 8,5%.

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А специалисты сайта OneTwoTrip выяснили, что чаще всего на поезде российские туристы ездят в Германию, Финляндию и Чехию. Член Общественного совета при Ростуризме Роман Бобылев рассказал «Известиям», что около 1% россиян путешествуют за границу поездами (около 1,5 млн человек). Жизнью некоторых туристов управляет страх перед полетами, и поезд — единственный приемлемый выход. Специалисты сервиса бронирования билетов OneTwoTrip проанализировали поисковые запросы и выделили повышенный интерес к поездкам на поездах в Германию, Финляндию и Чехию. — Если говорить о европейских странах, то на основании покупок и поисковых запросов самыми востребованными железнодорожными маршрутами за границу можно считать следующие: Москва-Берлин, Москва-Хельсинки, Москва-Прага. Также пользуются спросом поезда в Ригу и Таллин из Москвы и Санкт-Петербурга, — рассказал «Известиям» директор по развитию сайта для бронирования OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Поезд «Стриж», запущенный недавно (в декабре 2016 года), следует из Москвы в Берлин 20 часов. Он останавливается в Смоленске, Орше, Минске, Бресте, Тересполе, Варшаве, Познани и Франкфурте-на-Одере. За первый месяц маршрутом воспользовались 2,8 тыс. человек, — он оказался очень востребован. Добраться до столицы Германии можно и поездом Москва-Берлин-Париж, который отправляется с Белорусского вокзала раз в неделю.

В этом случае дорога до Берлина займет чуть больше времени, чем на «Стриже», но и идет поезд немного другим маршрутом: по пути можно сойти в Ганновере, Франкфурте-на-Майне и Страсбурге Аркадий Гинес директор по развитию сайта OneTwoTrip

Поезд «Влтава», курсирующий между столицами России и Чехии, делает остановки в Пардубицах, Оломоуце и Остраве, а также в Минске, Бресте и Тересполе. До Праги он довезет туристов чуть более чем за сутки. Сегодня поездом россияне без пересадки могут добраться в 11 стран Европы и Азии — Германию, Францию, Чехию, Финляндию, Польшу, Австрию, Монако, Италию, Китай, Монголию и КНДР.

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Чаще всего такой вид транспорта туристы выбирают из-за аэрофобии. По словам психолога столичного центра лечения аэрофобии Алексея Герваша, этим расстройством страдают около 30% россиян. А каждый четвертый пассажир испытывает дискомфорт во время полета. Специалист рассказал «Известиям», как развивается аэрофобия. — Сначала человек из-за страха выпивает бокальчик спиртного перед полетом. Потом два. Со временем всё идет по нарастающей: человек решает, что будет летать только одной авиакомпанией или, например, не дольше четырех часов. При возможности избежать перелета он передвигается другим транспортом. Через какое-то время он решает не летать совсем — никогда и ни в каком случае, — пояснил Алексей Герваш. Самостоятельно такая фобия отступает очень редко, — требуется терапия. Но Алексей Герваш обнадеживает:

Терапия может решить проблему в 98% случаев. Лишь 2% людей не могут справиться с аэрофобией из-за психиатрических, а не психологических отклонений. Но все аэрофобы очень мнительны и относят себя именно к этим 2% Алексей Герваш психолог столичного центра лечения аэрофобии

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