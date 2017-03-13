Соцсети на службе депутатов

Источник: РИА "Новости"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с депутатами, которые активно пользуются соцсетями. Он попросил их ответственно относиться к постам и продвигать в интернете информацию о деятельности Госдумы, рассказали «Известиям» два собеседника, знакомых с содержанием встречи, и подтвердил депутат Анатолий Выборный («Единая Россия»). В совещании принимали участие порядка 30 депутатов, рассказали собеседники «Известий». Спикер собрал тех, кто активно использует соцсети (согласно составленному в нижней палате рейтингу) и чьи записи получают наибольшее количество отзывов и перепостов, а также становятся поводами для публикаций в СМИ.

Среди активных блогеров оказались Виталий Милонов, Наталья Поклонская, Анатолий Сидякин, Вячеслав Никонов и Анатолий Выборный (все — из «Единой России»).

В аппарате ГД «Известиям» пояснили, что ранее в нижней палате использовали только рейтинг упоминаемости в СМИ — отдельных депутатов, комитетов и Думы в целом. Эти данные доводились до сведения парламентариев, однако никаких оргвыводов не делалось.

Наталья Поклонская | Источник: РИА "Новости"

Ответственные блогеры Собеседник «Известий», знакомый с подробностями встречи, рассказал, что депутатам дали установочные рекомендации, как себя вести в интернет-пространстве. Еще один источник в нижней палате сообщил, что спикер обратил внимание коллег на «культуру работы в соцсетях». — Как правильно ориентировать граждан, разъяснять им наши решения и законопроекты. Просил ответственно к этому относиться, потому что политики такого уровня формируют повестку дня и настроения в обществе, отношение к депутатам в целом, — пояснил собеседник «Известий». Принимавший участие в совещании Анатолий Выборный подтвердил факт самой встречи, рассказал, что речь шла не о «ценных указаниях». Это был обмен мнениями, по результатам которого каждый депутат сделал для себя определенные выводы. — Я, например, сделал вывод, что соцсети — это один из важнейших инструментов, который дает возможность доносить информацию правильно, это прекрасная возможность донести до наших граждан подлинный смысл инициатив. Все-таки о работе Думы недостаточно информации, и многие недобросовестные и некомпетентные лица этим пользуются, занимаются деструктивной критикой нашей работы, — сказал депутат.

В соцсетях, по словам Анатолия Выборного, необходимо писать не бюрократическим или сухим юридическим, а простым и понятным для пользователей языком.

— Тогда и информацию поймут лучше, и поступит больше обратной связи, — отметил он.

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Обязали отчитаться В январе этого года «Коммерсант» со ссылкой на источники в нижней палате сообщил, что на внутреннем сайте Госдумы появилось предупреждение для сотрудников о заполнении сведений об «общедоступной информации», которую они размещали в интернете. В отчете необходимо было указать адреса своих блогов и сайтов. Летом 2016 года были приняты поправки к законам «О государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ», обязывающие госслужащих предоставлять данные о своей активности в интернет-пространстве. В декабре вышел подзаконный акт, утверждающий специальную форму отчетности для государственных и муниципальных служащих. Требования закона распространяются на сотрудников администрации и управделами президента, работников аппаратов правительства, Госдумы, Совета Федерации, Верховного и Конституционного судов, а также на чиновников Генпрокуратуры и аппарата Следственного комитета. Президент, премьер, министры, депутаты и сенаторы под этот закон не подпадают. Прогрессивный созыв Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что соцсети стали важным инструментом в политическом пространстве. Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов полагает, что такой инструмент влияния необходимо использовать так же, как и традиционные форматы работы со СМИ, и вполне логично, что Госдума задается вопросом, насколько эффективно он используется и как его улучшить. — Имидж Госдумы и парламентаризма складывается в том числе и из таких, казалось бы, незначительных явлений, как отдельный пост одного депутата. Любое неосторожно сказанное в сети слово может быстро спровоцировать информационную кампанию в социальных медиа с последующим выходом в крупные СМИ и существенно навредить как его репутации, так и репутации его фракции и Госдумы в целом, — сказал он.

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По его мнению, такой инструмент, как социальные медиа, пока является доступным резервом повышения качества коммуникационной работы для «Единой России», тогда как оппозиция уже научилась активно им пользоваться. — Очень часто о сути принятого закона судят из заголовков СМИ, которые не всегда точно отображают его содержание. У избирателей, да и самих журналистов существует запрос, чтобы с ними разговаривали о законах не на языке сложных юридических конструкций, а на обычном бытовом, с реальными примерами влияния нормы на жизнь людей в регионах. Оппозиционные партии достаточно активно этим пользуются, и если «Единая Россия» не активизируется в этой сфере (а ведь депутатам партии приходится еще и разъяснять законопроекты правительства), то существует риск, что критика принимаемых законов в сети и СМИ будет преобладать, — пояснил Александр Пожалов. Он также отметил, что для депутатов, особенно одномандатников, работа в соцмедиа — это хороший способ вести постоянный «открытый прием» избирателей из региона и оставаться в местной повестке даже в те недели, когда депутат физически находится на Охотном Ряду.

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Более полное присутствие ГД в соцсетях важно как с точки зрения содержания постов, так и с точки зрения формы — в качестве еще одного доказательства «прогрессивности» нового созыва, считает политолог Аббас Галлямов. — Это может быть весьма эффективно. Думе нужно демонстрировать новые виды деятельности, что-то, чего раньше не было. Рейтинг Госдумы растет с начала нового созыва, но сейчас процесс роста чуть-чуть замедлился. Понятно, что нельзя до бесконечности обыгрывать тему депутатской дисциплины и роста влияния Думы на политический процесс. Надо искать новые аргументы, новые механизмы обратной связи с избирателем. С этой точки зрения активизация ГД в соцсетях станет хорошим новостным поводом, которые необходимы для того, чтоб рост рейтинга продолжился, — пояснил эксперт. Депутатов необходимо обучать пользоваться соцсетями, для этого можно даже проводить специальные тренинги, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — Соцсети — это опасная и обоюдоострая вещь. С одной стороны, создается определенное ощущение близости власти, когда ее можно потрогать, а с другой — не всем нравится, когда их трогают. Часто возникают конфликтные ситуации, которые нужно уметь грамотно разрешить. Иначе можно получить обратный эффект, нанести вред имиджу власти. Очень важно уметь отличать обычных граждан от профессиональных деструкторов, которые обладают навыками так называемого троллинга и методами психологического воздействия и могут довести оппонента до эмоционального срыва, — считает он.

Инициатива спикера, по словам эксперта, если и моментально не повлияет на рейтинги, то в перспективе послужит популяризации отдельных депутатов и партийных брендов и будет иметь электоральный эффект.