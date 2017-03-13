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00:45 (мск), источник: Ведомости

Непослушные сайты могут притормозить

Многие иностранные интернет-компании игнорируют решения российских судов и государственных органов, ссылаясь на то, что работают по законам стран, в которых зарегистрированы.

Источник: Reuters

Чиновники придумали, как решить эту проблему, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких интернет-компаний, операторов связи, чиновники двух ведомств и человек, знакомый с сотрудниками администрации президента. По их словам, весной в законодательство могут быть внесены поправки, позволяющие по решению суда замедлять доступ к сайтам нарушителям российского законодательства. Причем распространяться эта норма будет не только на иностранцев.

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Среди разработчиков законопроекта — Федеральная антимонопольная служба (ФАС), говорит один из собеседников «Ведомостей». Это подтвердил человек, близкий к ФАС, добавив, что в разработке участвуют Роскомнадзор и другие ведомства. По его словам, инициатива находится на финальной стадии согласования, в том числе в администрации президента. Вероятность введения такого регулирования очень велика, говорит человек, знающий об этом проекте от сотрудников администрации.

Другой человек, близкий к администрации, слышал об идее: он считает, что она труднореализуема и вряд ли будет принята в текущем виде. По его словам, проще кратно увеличить штрафы для нарушителей, чем внедрять столь сложную технически задачу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает о такой инициативе. До Госдумы такой законопроект еще не доходил, говорит представитель комитета по информационной политике. Помощник президента Игорь Щеголев, курирующий вопросы связи и интернета, не ответил на звонки.

Идея родилась в ходе обсуждений дела ФАС против Google, говорят несколько собеседников «Ведомостей».

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ФАС в конце 2015 г. признала Google нарушителем закона о защите конкуренции: компания запрещала производителям мобильных устройств Android предустанавливать приложения конкурентов, один из которых — «Яндекс» пожаловался в ФАС. Служба оштрафовала Google на 438 млн руб. и предписала устранить нарушения, но Google этого не выполнил. Руководство ФАС сделало в его адрес несколько резких заявлений — например, грозило его топ-менеджерам тюрьмой. А недавно руководитель службы Игорь Артемьев сообщил, что может применить иные меры к Google: «Ни одно государство не согласится, чтобы решения его судов не исполнялись. Поэтому Google ждет много интересного». Правда, недавно ФАС заявила, что готовится заключить с Google мировое соглашение.

Такого рода регулирование имеет право на существование и не связано напрямую с делом ФАС против Google, говорит человек, близкий к Госдуме: «Есть ряд иностранных интернет-компаний, зарабатывающих деньги в России, но не выполняющих наши законы. Это своего рода форма цивилизованного принуждения к диалогу».

Facebook и Twitter отказывались удалять противоправный контент по решениям судов, Роскомнадзор добился вечной блокировки в России социальной сети LinkedIn — суд признал ее нарушителем закона о персональных данных, но компания отказалась устранять нарушения. Однако закрывать доступ к крупным ресурсам нецелесообразно, особенно в предвыборный период, поэтому было решено прибегнуть к такой мере, как понижение скорости связи, говорит человек, знакомый с сотрудниками администрации президента.

Операторы не в восторге от инициативы, отмечает сотрудник одного из них: абоненты будут винить в замедлении доступа к YouTube или Facebook именно компании связи.

Топ-менеджер «Яндекса» слышал о такой инициативе и уверяет, что компания к ней отношения не имеет. «Следствием принятия такого закона может стать нарушение сетевой нейтральности, которое затронет все ресурсы, в том числе и нас», — объясняет он. По его словам, «Яндекс» участвует в разработке других поправок, которые обязали бы производителей мобильных устройств и операционных систем давать пользователю «окно выбора» сервисов (поиска, браузера, карт и др.) при первом включении устройства.

О подготовке таких поправок знают несколько чиновников и сотрудников интернет-компаний. Поправки про понижение скорости интернета и «окно выбора» могут пойти в одном пакете и, вероятно, будут внесены в Думу весной, говорит сотрудник крупного оператора связи. Вместе с ними, возможно, пройдут и поправки, инициированные рабочей группой под руководством Щеголева, — о регулировании «больших пользовательских данных».

Это плохая идея и, главное, трудновыполнимая, говорит топ-менеджер крупного интернет-холдинга. Тем не менее чиновники сейчас очень активно обсуждают эту идею, знает он. Технически реализовать ее гораздо сложнее, чем блокировку, особенно операторов фиксированной связи, у которых огромная децентрализованная сеть, говорит сотрудник профильного ведомства.

Мобильным операторам это сделать проще, так как у них уже установлены системы глубокой фильтрации трафика deep packet inspection (DPI): они позволяют предоставлять абонентам доступ к части сайтов, блокируя или замедляя доступ к другим.

Но, например, у «Ростелекома» единой DPI на всей сети нет, а ее установка потребует инвестиций в сотни миллионов долларов, сообщил собеседник «Ведомостей».

Представители ФАС, Минкомсвязи, Роскомнадзора, «Вымпелкома», «Мегафона», МТС, «Ростелекома», Mail.ru Group, «Яндекса», Google отказались от комментариев.

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